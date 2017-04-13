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Криминальная троица пыталась утопить в озере угнанную машину
14.04.2017 11:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Владелец автомашины "ВАЗ 21063" обратился в милицию с заявлением о пропаже своего транспортного средства. Машина пропала со двора ночью 13 апреля. Угонщики были установлены и оперативно задержаны. В процессе задержания вскрылись интересные детали этого преступления.
Трое ранее судимых приятелей 19, 25 и 35 лет попытались угнать "Жигули", разбив водительское стекло. Но завести машину им не удалось — в ней отсутствовал аккумулятор. Тогда в том же дворе их внимание привлек автомобиль "Таврия". Но его тоже не удалось завести. В конце концов в том же самом дворе они вскрыли "ВАЗ 21063", не оборудованный сигнализацией.
© Sputnik / Виктор Толочко
"На похищенной машине приятели поехали в Пуховичский район, где ограбили дачу, забрали телевизор, алкоголь, одежду, музыкальный центр, картину. Часть этих вещей мужчины продали в Слуцком районе. По дороге машина сломалась, и мужчины решили ее утопить в озере. Но сделать это им не удалось. Бдительная гражданка увидела, как эти мужчины толкают машину к озеру, и вызвала ГАИ, которые их и задержали", — рассказала Татьяна Обозная.
В настоящее время за совершение серии преступлений в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
Подробности происшествия в Слуцком районе от официального представителя Центрального РУВД Минска Татьяны Обозной слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Масштаб содеянного страшен!
Размах поистине велик,
Три гангстера в озерах наших
Топить пытались Жигули.
Ещё один Жигуль проклятый
Был вскрыт, истерзан и побит!
Но там, увы, аккумулятор
Был кем-то ранее "подбрит"
Потом друзья подняли дачу,
Где стырили магнитофон,
Картину,алкоголь впридачу,
И в Слуцке продали добро!
Короче, круто погуляли!
Им будет что повспоминать,
Как нажимали на педали
И как попались…
Твою мать…
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Официальный представитель Центрального РУВД Минска Татьяна Обозная рассказала радио Sputnik Беларусь подробности неудачного преступления: трое ранее судимых...
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