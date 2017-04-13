Владелец автомашины "ВАЗ 21063" обратился в милицию с заявлением о пропаже своего транспортного средства. Машина пропала со двора ночью 13 апреля. Угонщики были установлены и оперативно задержаны. В процессе задержания вскрылись интересные детали этого преступления.

Трое ранее судимых приятелей 19, 25 и 35 лет попытались угнать "Жигули", разбив водительское стекло. Но завести машину им не удалось — в ней отсутствовал аккумулятор. Тогда в том же дворе их внимание привлек автомобиль "Таврия". Но его тоже не удалось завести. В конце концов в том же самом дворе они вскрыли "ВАЗ 21063", не оборудованный сигнализацией.



© Sputnik / Виктор Толочко Молодые люди с третьей попытки угнали машину и пытались ее утопить

"На похищенной машине приятели поехали в Пуховичский район, где ограбили дачу, забрали телевизор, алкоголь, одежду, музыкальный центр, картину. Часть этих вещей мужчины продали в Слуцком районе. По дороге машина сломалась, и мужчины решили ее утопить в озере. Но сделать это им не удалось. Бдительная гражданка увидела, как эти мужчины толкают машину к озеру, и вызвала ГАИ, которые их и задержали", — рассказала Татьяна Обозная.

В настоящее время за совершение серии преступлений в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Подробности происшествия в Слуцком районе от официального представителя Центрального РУВД Минска Татьяны Обозной слушайте на радио Sputnik Беларусь.

Масштаб содеянного страшен!

Размах поистине велик,

Три гангстера в озерах наших

Топить пытались Жигули.

Ещё один Жигуль проклятый

Был вскрыт, истерзан и побит!

Но там, увы, аккумулятор

Был кем-то ранее "подбрит"

Потом друзья подняли дачу,

Где стырили магнитофон,

Картину,алкоголь впридачу,

И в Слуцке продали добро!

Короче, круто погуляли!

Им будет что повспоминать,

Как нажимали на педали

И как попались…

Твою мать…