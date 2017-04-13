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Владельцы дискаунтеров "Остров чистоты" снова выпускают облигации

14.04.2017 11:03 — Разное | Tut.by  
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Компании «Фабрика Ромакс» и «Производственная компания Ромакс», которые входят в один холдинг с сетью дискаунтеров «Остров чистоты», выпускают валютные облигации. Срок обращения облигаций — год, но ценные бумаги можно будет погасить через 6 месяцев.


Фото с сайта ostrov-chistoty.by

Официальное размещение облигаций двух компаний, входящих в единый с ритейлером холдинг ROMAX, началось 13 апреля. Так, «Фабрика Ромакс» выходит с небольшим объемом в 200 тысяч долларов, предлагая ставку доходности 8,5% годовых. Компания «Производственная компания Ромакс» дебютирует на рынке с первым выпуском в 1,7 миллиона долларов и ставкой 8% годовых. Номинальная стоимость одной облигации составляет 500 долларов.

Вырученные деньги, как заявили в холдинге ROMAX, будут направлены на расширение линейки продуктов. Прежде всего, речь идет о начатом в первом квартале 2017 года «Фабрика Ромакс» освоении выпуска таблеток для посудомоечных машин, а также внедрения совершенно нового направления — изготовлении порошкообразных средств для стирки. «Также стоит задача пополнения автопарка грузовых автомобилей, для обслуживания собственной розничной сети и в связи со значительным увеличением выпуска продукции», — уточнили в холдинге.

Уполномоченным брокером выступает Белгазпромбанк, именно в его отделениях можно заключить договор на покупку.

Согласно планам развития, чистая прибыль ООО «Фабрика Ромакс» должна составить в этом году 3,1 миллиона рублей, а ООО «Производственная компания Ромакс» — 2,6 миллиона рублей.

Для компании «Фабрика Ромакс» это уже третий выход на белорусский рынок ценных бумаг. Напомним, в декабре прошлого года компания вышла облигации в валюте, объем в 500 тысяч долларов был распродан за 3 дня. Срок обращения также составляет один год. Второй выпуск был в январе этого года.

 
 
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Срок обращения облигаций - год, но ценные бумаги можно будет погасить через 6 месяцев.

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