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Налоговая предлагает упростить учет товаров для ипэшников

14.04.2017 11:01 — Разное | Tut.by  
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Министерство по налогам и сборам предлагает упростить порядок ведения индивидуальными предпринимателями учета товаров и готовой продукции, сообщается на сайте ведомства.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В МНС предлагают предоставить ИП возможность осуществлять учет товаров в суммовом выражении, в разрезе каждого товаросопроводительного документа, подтверждающего приобретение (поступление) товаров.

В ведомстве уточняют, что сейчас поступившие и проданные товары ИП фиксируются в книге учета товаров по специальной форме. «Такой учет ведется по каждому поставщику в разрезе каждого документа, подтверждающего приобретение (поступление) товаров, с указанием наименования (сорта, артикула) товаров. Для каждого наименования (сорта, артикула) товаров отводится необходимое количество строк», — поясняют в МНС.

Замечания и предложения по проекту можно направлять в МНС до 21 апреля на электронный адрес: mns-press@nalog.gov.by с пометкой «Об учете индивидуальных предпринимателей».

 
 
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В МНС предлагают предоставить ИП возможность осуществлять учет товаров в суммовом выражении.

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