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Под Рогачевом BMW вылетел в кювет и врезался в дерево
ДТП случилось возле деревни Щибрин Рогачевского района 13 апреля, около 15.00, сообщили в ГАИ Гомельской области.
34-летний водитель BMW 520 ехал по дороге Рогачев — Быхов. На одном из закруглений трассы мужчина выбрал неправильную скорость и не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.
Водителя машины зажало в салоне — потребовалась
С травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали в районную больницу.
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ДТП случилось возле деревни Щибрин Рогачевского района 13 апреля, около 15.00
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