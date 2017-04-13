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Под Рогачевом BMW вылетел в кювет и врезался в дерево

14.04.2017 11:23 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось возле деревни Щибрин Рогачевского района 13 апреля, около 15.00, сообщили в ГАИ Гомельской области.


34-летний водитель BMW 520 ехал по дороге Рогачев — Быхов. На одном из закруглений трассы мужчина выбрал неправильную скорость и не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

Водителя машины зажало в салоне — потребовалась помощь спасателей.


С травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали в районную больницу.

 
 
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ДТП случилось возле деревни Щибрин Рогачевского района 13 апреля, около 15.00

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