ДТП случилось возле деревни Щибрин Рогачевского района 13 апреля, около 15.00, сообщили в ГАИ Гомельской области.





34-летний водитель BMW 520 ехал по дороге Рогачев — Быхов. На одном из закруглений трассы мужчина выбрал неправильную скорость и не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

Водителя машины зажало в салоне — потребовалась помощь спасателей .





С травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали в районную больницу.