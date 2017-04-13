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14 апреля состоялась встреча президентов Беларуси и Молдовы
14.04.2017 11:35 — Разное | Ежедневник
Как сообщает пресс-служба президента, Беларусь и Молдова смогут продвинуть свои отношения, несмотря на сложности. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Игорем Додоном в Бишкеке.
«Наверное, давно нам надо было встретиться и поговорить о дальнейших шагах по укреплению отношений Беларуси и Молдовы. Должен честно сказать, что мы делаем все для того, чтобы не разорвались наши связи с вашей прекрасной страной, – сказал Александр Лукашенко. – Вы человек новой формации, но абсолютно тех же взглядов и той политики, которой мы в Беларуси придерживаемся. Поэтому я думаю, что, несмотря на проблемы, мы сможем продвинуть наши отношения. У нас принцип один: можем сделать что-то для своих друзей, родных людей – сделаем. Если будет желание двигаться навстречу (экономика нас все равно к этому подтолкнет), мы с вами сделаем немало и для Молдовы, и для Беларуси».
Глава государства отметил, что не единожды бывал в Молдове и очень хорошо знает эту страну. «Разные у вас были составы правительства, разные были президенты, но мы старались поддерживать отношения. При всех сложностях (определенные проблемы были и по транзиту, по логистике и так далее) мы постепенно двигались вперед. Не скажу, что мы активно продвигались в области экономики и торговли в последние годы, но все-таки нам удалось в эти сложные годы сохранить положительную динамику», – обратил внимание белорусский лидер.Президент добавил, что Беларусь всегда откликалась на все просьбы Молдовы, поддерживая эту страну по нужным для нее направлениям. «Вы не чужие люди, и мы что-то могли сделать, – пояснил он. – Все, что могли, мы сделали».
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Как сообщает пресс-служба президента, Беларусь и Молдова смогут продвинуть свои отношения, несмотря на сложности. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с...
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