



Как сообщает пресс-служба президента, Беларусь и Молдова смогут продвинуть свои отношения, несмотря на сложности. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с Игорем Додоном в Бишкеке.

«Наверное, давно нам надо было встретиться и поговорить о дальнейших шагах по укреплению отношений Беларуси и Молдовы. Должен честно сказать, что мы делаем все для того, чтобы не разорвались наши связи с вашей прекрасной страной, – сказал Александр Лукашенко. – Вы человек новой формации, но абсолютно тех же взглядов и той политики, которой мы в Беларуси придерживаемся. Поэтому я думаю, что, несмотря на проблемы, мы сможем продвинуть наши отношения. У нас принцип один: можем сделать что-то для своих друзей, родных людей – сделаем. Если будет желание двигаться навстречу (экономика нас все равно к этому подтолкнет), мы с вами сделаем немало и для Молдовы, и для Беларуси».

Глава государства отметил, что не единожды бывал в Молдове и очень хорошо знает эту страну. «Разные у вас были составы правительства, разные были президенты, но мы старались поддерживать отношения. При всех сложностях (определенные проблемы были и по транзиту, по логистике и так далее) мы постепенно двигались вперед. Не скажу, что мы активно продвигались в области экономики и торговли в последние годы, но все-таки нам удалось в эти сложные годы сохранить положительную динамику», – обратил внимание белорусский лидер.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 14 апреля состоялась встреча президентов Беларуси и Молдовы Как сообщает пресс-служба президента, Беларусь и Молдова смогут продвинуть свои отношения, несмотря на сложности. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с...

Президент добавил, что Беларусь всегда откликалась на все просьбы Молдовы, поддерживая эту страну по нужным для нее направлениям. «Вы не чужие люди, и мы что-то могли сделать, – пояснил он. – Все, что могли, мы сделали».