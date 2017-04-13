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Представитель МИД Сирии – Трампу: Вы сами животное.

Помощник главы сирийского МИДа Айман Суссан отреагировал на заявление американского президента Дональда Трампа, назвавшего президента Сирии Башара Асада «животным».

«Если вы сами животное, не надо думать, что все остальные такие же», – заявил представитель МИД Сирии.

Суссан подчеркнул, что Асад возглавляет суверенное государство как народный избранник, а потому оценивать его тоже должен народ Сирии, «а не Трамп», – сообщает Взгляд .

Ранее в интервью Fox Business, говоря о своем сирийском коллеге, Трамп зявил, что «если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было». Кроме того, он называл Асада «мясником».