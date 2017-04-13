Компания ESET составила статистику о киберугрозах, с которыми сталкивались белорусские пользователи ее сервисов в марте этого года. По данным аналитиков, 5,57% пользователей из нашей страны столкнулись с попыткой заражения их компьютеров вредоносным ПО.



Фото: Reuters

В прошлом месяце в Беларуси наблюдался рост сразу пяти вредоносных программ семейства adware — рекламного ПО, предназначенного для демонстрации пользователю нежелательной рекламы. Рост активности испытали также вредоносные элементы веб-страниц HTML/ScrInject.

Первое место в глобальном рейтинге угроз занялт троян JS/Chromex.Submelius, который используется злоумышленниками для перенаправления пользователей на веб-страницы с вредоносным ПО.

Активизировалась рекламная программа Win32/Adware.ELEX. Отмечен рост трояна JS/TrojanDownloader.Nemucod, загружающего в систему другие вредоносные программы без ведома пользователя. Активность 32 и 64-битной версий трояна-загрузчика Wauchos, напротив, снижается.



«Рейтинг» киберугроз белорусских пользователей антивируса



Глобальный рейтинг киберугроз

Составители рейтинга советуют игнорировать подозрительные сайты и ссылки, регулярно обновлять программы и приложения, а также защитить ПК и мобильные устройства современными антивирусными продуктами.