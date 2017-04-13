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В Беларуси распространились рекламные "трояны"

14.04.2017 11:45 — Разное | Tut.by  
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Компания ESET составила статистику о киберугрозах, с которыми сталкивались белорусские пользователи ее сервисов в марте этого года. По данным аналитиков, 5,57% пользователей из нашей страны столкнулись с попыткой заражения их компьютеров вредоносным ПО.


Фото: Reuters

В прошлом месяце в Беларуси наблюдался рост сразу пяти вредоносных программ семейства adware — рекламного ПО, предназначенного для демонстрации пользователю нежелательной рекламы. Рост активности испытали также вредоносные элементы веб-страниц HTML/ScrInject.

Первое место в глобальном рейтинге угроз занялт троян JS/Chromex.Submelius, который используется злоумышленниками для перенаправления пользователей на веб-страницы с вредоносным ПО.

Активизировалась рекламная программа Win32/Adware.ELEX. Отмечен рост трояна JS/TrojanDownloader.Nemucod, загружающего в систему другие вредоносные программы без ведома пользователя. Активность 32 и 64-битной версий трояна-загрузчика Wauchos, напротив, снижается.


«Рейтинг» киберугроз белорусских пользователей антивируса

Глобальный рейтинг киберугроз

Составители рейтинга советуют игнорировать подозрительные сайты и ссылки, регулярно обновлять программы и приложения, а также защитить ПК и мобильные устройства современными антивирусными продуктами.

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По данным аналитиков, 5,57% пользователей из нашей страны столкнулись с попыткой заражения их компьютеров вредоносным ПО.

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