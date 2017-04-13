



За три месяца текущего года в сфере семейно-бытовых отношений было совершено 90 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе – 21 убийство.

Управление информации и общественных связей МВД сообщает, что в к.п. Нарочь Мядельского района 25 февраля в 23.30 в своей квартире женщина в ссоре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинила ножевое ранение грудной клетки мужу, 1955 г.р., пенсионеру, который в 01.35 в больнице умер. Подозреваемая задержана.

В д. Мелковичи Солигорского района 21 января в 16.55 в своем доме мужчина, 1947 г.р., в ссоре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил бензином и поджег жену, 1960 г.р. В результате пожара супруги получили ожоги и помещены в больницу. Оба пенсионеры. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 УК Республики Беларусь.

В Могилеве 5 января в 14.00 в своем доме с черепно-мозговой травмой обнаружен труп женщины, 1932 г.р. Предварительно установлено, что ее в 12.00 в ссоре убили проживающие совместно дочь, 1956 г.р., и зять, 1954 г.р., которые задержаны. Все пенсионеры.

Подобные печальные случаи с участием родственников почти каждый день появляются в сводках. Причем орудиями нанесения тяжких телесных повреждений и убийств становятся как кулаки, так и все то, что попалось под горячую руку. Это может быть нож, топор, табурет, костыль, кочерга и даже ружье. Все что угодно, лишь бы доказать второй половинке, которой когда-то клялись в вечной любви, сыну, дочери, родителям или другим родственникам свою правоту. А стоит ли? Не слишком ли большую цену придется заплатить за то, что завтра будет казаться не таким уж и принципиально важным?

За три месяца текущего года в сфере семейно-бытовых отношений было совершено 90 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе – 21 убийство… Задумайтесь: 21 жизнь прервалась по вине близких. Тех, кто знает нас лучше всех, тех, кому мы доверяем свои тайны, тех, с кем всегда удобно, тех, к кому бежишь домой после работы, тех, с кем и в радости и в горе…

Почему же так происходит? Что движет этими людьми, уже осужденными, которые, хочется верить, изо дня в день в муках переживают заново совершенный ими ужас, ищут оправдания своего преступного поведения и пытаются все вернуть назад? А причины, как оказалось, могут быть абсолютно разные. От не той тарелки, поставленной к обеду, до «ты всю жизнь мне испортил».

Сопутствующей причиной, которая нередко играет решающую роль, можно назвать и алкоголь. Как свидетельствует статистика, 78 % уголовных деяний в быту совершено в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, поэтому более 40% преступлений совершены с 18.00 до 24.00, при этом наибольшее их количество – в воскресенье. Да, почему-то в воскресенье. Хотя ранее «днем икс» была именно излюбленная суббота: выходной же, да и на следующий день не всем на работу, можно и расслабиться. Только расслабляется каждый по-своему: кто-то с семьей спешит в цирк или в зоопарк, а кто-то, основательно «затарившись» в ближайшем магазине, с неподдельным счастьем и задорными глазами бежит к уже заждавшимся «товарищам», дабы пропустить по стаканчику. Или по два. А лучше – по бутылке.

Вот и получается: изрядно выпивший гражданин, да еще и нетрудоустроенный (а по вине неработающих и неучащихся граждан происходит 55,1% бытовых преступлений) активно проводит время, а затем начинает выяснять отношения с домочадцами. В лучшем случае этот гражданин после ссоры ляжет спать. А в худшем… В худшем он попадет в сводку преступлений и происшествий. И домом для него на определенный срок уже будет место лишения свободы.

Что же делать? Как избежать насилия в семье? Как поступить, если родственники с вами жестоко обращаются? Как не довести скандал до непоправимых последствий? Эти вопросы не перестают волновать. Именно поэтому ежегодно проводится профилактическая акция «Дом без насилия».