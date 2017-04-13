﻿ 40% преступлений в семьях совершаются с 18.00 до 24.00, наибольшее их количество – в воскресенье. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

40% преступлений в семьях совершаются с 18.00 до 24.00, наибольшее их количество – в воскресенье

14.04.2017 11:55 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
40% преступлений в семьях совершаются с 18.00 до 24.00, наибольшее их количество – в воскресенье

За три месяца текущего года в сфере семейно-бытовых отношений было совершено 90 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе – 21 убийство.

Управление информации и общественных связей МВД сообщает, что в к.п. Нарочь Мядельского района 25 февраля в 23.30 в своей квартире женщина в ссоре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинила ножевое ранение грудной клетки мужу, 1955 г.р., пенсионеру, который в 01.35 в больнице умер. Подозреваемая задержана.

В д. Мелковичи Солигорского района 21 января в 16.55 в своем доме мужчина, 1947 г.р., в ссоре, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил бензином и поджег жену, 1960 г.р. В результате пожара супруги получили ожоги и помещены в больницу. Оба пенсионеры. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 139 УК Республики Беларусь.

В Могилеве 5 января в 14.00 в своем доме с черепно-мозговой травмой обнаружен труп женщины, 1932 г.р. Предварительно установлено, что ее в 12.00 в ссоре убили проживающие совместно дочь, 1956 г.р., и зять, 1954 г.р., которые задержаны. Все пенсионеры.

Подобные печальные случаи с участием родственников почти каждый день появляются в сводках. Причем орудиями нанесения тяжких телесных повреждений и убийств становятся как кулаки, так и все то, что попалось под горячую руку. Это может быть нож, топор, табурет, костыль, кочерга и даже ружье. Все что угодно, лишь бы доказать второй половинке, которой когда-то клялись в вечной любви, сыну, дочери, родителям или другим родственникам свою правоту. А стоит ли? Не слишком ли большую цену придется заплатить за то, что завтра будет казаться не таким уж и принципиально важным?

За три месяца текущего года в сфере семейно-бытовых отношений было совершено 90 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе – 21 убийство… Задумайтесь: 21 жизнь прервалась по вине близких. Тех, кто знает нас лучше всех, тех, кому мы доверяем свои тайны, тех, с кем всегда удобно, тех, к кому бежишь домой после работы, тех, с кем и в радости и в горе…

Почему же так происходит? Что движет этими людьми, уже осужденными, которые, хочется верить, изо дня в день в муках переживают заново совершенный ими ужас, ищут оправдания своего преступного поведения и пытаются все вернуть назад? А причины, как оказалось, могут быть абсолютно разные. От не той тарелки, поставленной к обеду, до «ты всю жизнь мне испортил».

Сопутствующей причиной, которая нередко играет решающую роль, можно назвать и алкоголь. Как свидетельствует статистика, 78 % уголовных деяний в быту совершено в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, поэтому более 40% преступлений совершены с 18.00 до 24.00, при этом наибольшее их количество – в воскресенье. Да, почему-то в воскресенье. Хотя ранее «днем икс» была именно излюбленная суббота: выходной же, да и на следующий день не всем на работу, можно и расслабиться. Только расслабляется каждый по-своему: кто-то с семьей спешит в цирк или в зоопарк, а кто-то, основательно «затарившись» в ближайшем магазине, с неподдельным счастьем и задорными глазами бежит к уже заждавшимся «товарищам», дабы пропустить по стаканчику. Или по два. А лучше – по бутылке.

Вот и получается: изрядно выпивший гражданин, да еще и нетрудоустроенный (а по вине неработающих и неучащихся граждан происходит 55,1% бытовых преступлений) активно проводит время, а затем начинает выяснять отношения с домочадцами. В лучшем случае этот гражданин после ссоры ляжет спать. А в худшем… В худшем он попадет в сводку преступлений и происшествий. И домом для него на определенный срок уже будет место лишения свободы.

Что же делать? Как избежать насилия в семье? Как поступить, если родственники с вами жестоко обращаются? Как не довести скандал до непоправимых последствий? Эти вопросы не перестают волновать. Именно поэтому ежегодно проводится профилактическая акция «Дом без насилия».

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За три месяца текущего года в сфере семейно-бытовых отношений было совершено 90 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе – 21 убийство.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Россия начала увеличивать поставки нефти в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика