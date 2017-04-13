Конкурсантка проекта "Ты супер!" Анастасия Кравченя из Беларуси рассказала о своих любимых композициях, а также о том, что значит для нее музыка. По ее словам, в ее плейлисте очень много песен и все они любимые.

"Когда я слушаю музыку, то на душе у меня становится спокойнее. Можно сказать, что эти песни дополняют меня как личность. С уверенностью скажу, что без музыки не могу прожить и дня, это часть меня", — рассказала Настя.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дал шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участниками стали 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

К сожалению, по итогам конкурсного шоу Анастасия Кравченя из Калинковичей не прошла в следующий тур. Однако в проекте осталась участница из Минска Дарья Чернова. Болеем за нее!