|
Что в плеере у Анастасии Кравчени
14.04.2017 12:16 — Разное | Sputnik Беларусь
Конкурсантка проекта "Ты супер!" Анастасия Кравченя из Беларуси рассказала о своих любимых композициях, а также о том, что значит для нее музыка. По ее словам, в ее плейлисте очень много песен и все они любимые.
"Когда я слушаю музыку, то на душе у меня становится спокойнее. Можно сказать, что эти песни дополняют меня как личность. С уверенностью скажу, что без музыки не могу прожить и дня, это часть меня", — рассказала Настя.
Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дал шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участниками стали 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.
К сожалению, по итогам конкурсного шоу Анастасия Кравченя из Калинковичей не прошла в следующий тур. Однако в проекте осталась участница из Минска Дарья Чернова. Болеем за нее!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Sputnik узнал у участницы проекта "Ты супер!" Анастасии Кравчени из Беларуси о том, какую музыку она слушает.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии