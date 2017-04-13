Бомба была обнаружена экскаваторщиком Владимиром во время работ по демонтажу здания. При этом строительная машина достала боеприпас ковшом и выложила на строительную площадку.



© AFP/ US AIR FORCE США применили самую мощную неядерную бомбу в Афганистане

Прибывшие на место саперы определили, что строители нашли немецкую авиабомбу SC-250, имеющую два боковых взрывателя. Вес бомбы составляет 250 килограммов, а масса взрывчатки — почти 128 кг, осколки могут разлетаться на расстояние до двух километров, сообщили Sputnik в МВД Беларуси.

Специалисты-саперы погрузили боеприпас в спецмашину и отвезли на полигон в Борисове, где и уничтожили бомбу.

При этом, как выяснилось, на месте строительства были обнаружены фрагменты другой, когда-то взорвавшейся бомбы.

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