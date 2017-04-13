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МВД показало, как взорвали бомбу, найденную на площадке "БелЭкспо"

14.04.2017 12:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Бомба была обнаружена экскаваторщиком Владимиром во время работ по демонтажу здания. При этом строительная машина достала боеприпас ковшом и выложила на строительную площадку.

МВД показало, как взорвали бомбу, найденную на площадке "БелЭкспо"
© AFP/ US AIR FORCE
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Прибывшие на место саперы определили, что строители нашли немецкую авиабомбу SC-250, имеющую два боковых взрывателя. Вес бомбы составляет 250 килограммов, а масса взрывчатки — почти 128 кг, осколки могут разлетаться на расстояние до двух километров, сообщили Sputnik в МВД Беларуси.

Специалисты-саперы погрузили боеприпас в спецмашину и отвезли на полигон в Борисове, где и уничтожили бомбу.

При этом, как выяснилось, на месте строительства были обнаружены фрагменты другой, когда-то взорвавшейся бомбы.

Смотрите также интервью с обнаружившим боеприпас экскаваторщиком>>

 
 
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Найденную накануне на территории бывшего корпуса НВЦ "БелЭкспо" немецкую авиабомбу времен Второй мировой войны взорвали на полигоне. Смотрите на видео, как был...

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