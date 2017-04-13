Компания-стартап по выпуску электромобилей Lucid Motors провела скоростные испытания своей будущей "электрички" Air, о которой AUTO.TUT.BY уже сообщал ранее . Результаты весьма впечатляющие.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Речь идет о специально подготовленном прототипе электромобиля с обозначением Alpha Speed, который на 7,5-мильном овале испытательного полигона TRC в Огайо смог развить 350 км/ч. И это при том, как уверяют разработчики, что на электромобиле сработал ограничитель скорости – в планах компании значится проведение еще одного заезда на кольце уже со снятым "ошейником". Все ради того, чтобы оценить поведение Air и работу силовых агрегатов на высоких скоростях.





Рыночный дебют оснащенного парой электродвигателей суммарной мощностью 1000 "лошадей" Air должен состояться в середине 2019 года – ожидается, что это будет едва ли не самый серьезный соперник Tesla Model S! А пока любуемся промороликом прототипа Air с тестов в Огайо.