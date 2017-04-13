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Китайско-американский электромобиль разогнался до 350 километров в час

14.04.2017 12:23 — Разное | Tut.by  
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Компания-стартап по выпуску электромобилей Lucid Motors провела скоростные испытания своей будущей "электрички" Air, о которой AUTO.TUT.BY уже сообщал ранее. Результаты весьма впечатляющие.

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Речь идет о специально подготовленном прототипе электромобиля с обозначением Alpha Speed, который на 7,5-мильном овале испытательного полигона TRC в Огайо смог развить 350 км/ч. И это при том, как уверяют разработчики, что на электромобиле сработал ограничитель скорости – в планах компании значится проведение еще одного заезда на кольце уже со снятым "ошейником". Все ради того, чтобы оценить поведение Air и работу силовых агрегатов на высоких скоростях.


Рыночный дебют оснащенного парой электродвигателей суммарной мощностью 1000 "лошадей" Air должен состояться в середине 2019 года – ожидается, что это будет едва ли не самый серьезный соперник Tesla Model S! А пока любуемся промороликом прототипа Air с тестов в Огайо.

 
 
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Мощность электрокара составляет 1000 лошадиных сил, и он станет единственным реальным конкурентом Tesla Model S.

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