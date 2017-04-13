Официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова рассказала радио Sputnik Беларусь о подробностях преступления и розыске подозреваемого.

"Вечером 13 апреля жители спального микрорайона Витебска услышали крики о помощи. Возле дома №21\1 по проспекту Победы мужчина нанес несколько ножевых ранений местной жительнице, от которых 40-летняя женщина скончалась на месте", — рассказала Сахарова.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники органов внутренних дел и следственно-оперативная группа. Было установлено, что подозреваемый и погибшая являются бывшими супругами.

В ходе расследования выяснилось, что накануне около 9-ти часов вечера мужчина подкараулил женщину возле дома и нанес ей 5 ножевых ранений по различным частям тела, после чего скрылся с места преступления. По данному факту Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1.ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь, это статья "убийство", уточнила представитель СК.

"По поручению следователей сотрудники органов внутренних дел всю ночь проводили оперативно-розыскные мероприятия, и около 9-ти часов утра сегодня, 14 апреля, местонахождение подозреваемого было установлено на территории Витебского района. Мужчина 1970 года рождения был задержан, в настоящее время с ним работают следователи", — сказала Сахарова.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и очевидцев преступления, назначили судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время устанавливаются мотивы преступления.

Комментарий официального представителя управления Следственного комитета по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте на радио Sputnik Беларусь.