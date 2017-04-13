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Европейцы попробуют белорусское мороженое "28 копеек"

14.04.2017 12:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Белорусская компания "Мороз продукт" получила европейские сертификаты качества, которые дают право отгружать мороженое в страны ЕС.

Европейцы попробуют белорусское мороженое "28 копеек"
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Этот процесс занял два года", — рассказал замдиректора по развитию Юрий Лагунчик.

Главные рынки сбыта белорусского мороженого — Россия (Центральный и Южный округ, Кавказ), а самые дальние партнеры — Колумбия. Кстати, мороженое в Колумбию идет в контейнерах 40 дней, и все это время поддерживается температура в минус двадцать градусов.

Для экспорта в Европу у белорусского мороженого оставят прежним дизайн, но добавят информацию на иностранных языках, рассказал представитель "Мороз продукта".

 
 
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Компания "Мороз продукт" производит в год 260 миллионов порций мороженого. Смотрите на видео, как изготавливается лакомство, которое вскоре попадет на европейский...

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