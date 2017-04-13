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Европейцы попробуют белорусское мороженое "28 копеек"
14.04.2017 12:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Белорусская компания "Мороз продукт" получила европейские сертификаты качества, которые дают право отгружать мороженое в страны ЕС.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Этот процесс занял два года", — рассказал замдиректора по развитию Юрий Лагунчик.
Главные рынки сбыта белорусского мороженого — Россия (Центральный и Южный округ, Кавказ), а самые дальние партнеры — Колумбия. Кстати, мороженое в Колумбию идет в контейнерах 40 дней, и все это время поддерживается температура в минус двадцать градусов.
Для экспорта в Европу у белорусского мороженого оставят прежним дизайн, но добавят информацию на иностранных языках, рассказал представитель "Мороз продукта".
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