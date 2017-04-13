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Порядок ведения индивидуальными предпринимателями учета товаров предлагается упростить

14.04.2017 12:15 — Разное | Ежедневник  
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Порядок ведения индивидуальными предпринимателями учета товаров предлагается упростить

Предлагается предоставить индивидуальным предпринимателям право осуществлять учет товаров в суммовом выражении, в разрезе каждого товаросопроводительного документа.

Министерством по налогам и сборам прорабатываются вопросы упрощения порядка ведения индивидуальными предпринимателями учета товаров (готовой продукции).

Как сообщает пресс-служба МНС, в настоящее время учет поступления и реализации (выбытия) товаров индивидуальными предпринимателями осуществляется в книге учета товаров (готовой продукции) по форме согласно приложению 6 к Инструкции о порядке ведения учета доходов и расходов индивидуальными предпринимателями (нотариусами, осуществляющими нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность индивидуально), утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам от 24 декабря 2014 года № 42 «О некоторых вопросах, связанных с исчислением и уплатой налогов, сборов (пошлин), иных платежей, контроль за исчислением и уплатой которых осуществляют налоговые органы» (с изменениями и дополнениями, далее – Инструкция № 42).

Такой учет ведется по каждому поставщику в разрезе каждого документа, подтверждающего приобретение (поступление) товаров, с указанием наименования (сорта, артикула) товаров. Для каждого наименования (сорта, артикула) товаров отводится необходимое количество строк.

В целях упрощения ведения индивидуальными предпринимателями учета товаров в розничной торговле МНС предлагает предоставить данной категории плательщиков право осуществлять учет товаров в суммовом выражении, в разрезе каждого товаросопроводительного документа, подтверждающего приобретение (поступление) товаров. В связи с этим предлагаем Инструкцию № 42 дополнить отдельным приложением «Книга суммового учета товаров», а также отдельной главой «Суммовой учет товаров».

 
 
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