Авария с участием мотоциклиста произошла 13 апреля, около 14.00, в деревне Избище Пуховичского района.

Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минской области, 24-летний мотоциклист на Suzuki ехал по трассе Логойск — Смолевичи — Марьина Горка в сторону Червеня и на 96-м километре дороги из-за несоблюдения дистанции совершил попутное столкновение с попутным МАЗом, которым управлял 56-летний мужчина.

В результате ДТП байкер получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.