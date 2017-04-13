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В Пуховичском районе мотоциклист на Suzuki "догнал" МАЗ: байкер в больнице
Авария с участием мотоциклиста произошла 13 апреля, около 14.00, в деревне Избище Пуховичского района.
Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минской области, 24-летний мотоциклист на Suzuki ехал по трассе Логойск — Смолевичи — Марьина Горка в сторону Червеня и на 96-м километре дороги из-за несоблюдения дистанции совершил попутное столкновение с попутным МАЗом, которым управлял 56-летний мужчина.
В результате ДТП байкер получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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Авария произошла 14 апреля, около 14.00, в деревне Избище.
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