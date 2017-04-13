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Миллионным предпринимателем в Беларуси стала жительница Бреста

14.04.2017 12:56 — Разное | Tut.by  
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В Министерстве юстиции Беларуси сегодня вручили диплом миллионному индивидуальному предпринимателю. Им стала жительница Бреста.

Миллионный ИП в Беларуси был зарегистрирован 17 марта. Им стала Анна Михальчук, 1992 года рождения, из Бреста. Она предоставляет образовательные услуги в области спорта и отдыха. Вручая Анне диплом, первый замминистра юстиции Сергей Задиран отметил, что молодая, энергичная женщина, открывшая свое дело в регионе и в такой быстро развивающейся области, как сфера услуг, может являться примером развития белорусского бизнеса.

Кроме того, сегодня в Минюсте наградили победителей конкурса «Лучший регистрирующий орган Беларуси», а также лучших специалистов регистрирующего органа. Эти конкурсы министерство проводит ежегодно для повышения качества государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования, поощрения и профессионального стимулирования специалистов регистрирующих органов.

 
Теги: Брест
 
 
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Она предоставляет образовательные услуги в области спорта и отдыха.

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