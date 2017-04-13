МИНСК, 14 апр — Sputnik. Компания Aeromobil, базирующаяся в Словакии, покажет летающий автомобиль собственной разработки на шоу суперкаров, которое пройдет 20 апреля в Монако, сообщила пресс-служба словацкой компании

Концепт аэромобиля был разработан еще два года назад. Ранее сообщалось, что транспортное средство оснастят трехлитровым бензиновым двигателем, а для управления аэромобилем нужны будут не только водительские права, но и пилотская лицензия.

Словаки, как и ранее, обещают наладить серийное производство AeroMobil в текущем году, однако его реальная стоимость пока не называется.

Представители Aeromobil отмечают, что новое транспортное средство позволит не только сократить время пребывания в пути и снизить негативное влияние на окружающую среду. При этом словацкая компания заявила, что готова открыть новую эру персонального транспорта.