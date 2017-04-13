МИНСК, 14 апр — Sputnik. Саммит глав государств, входящих в Евразийский экономический союз, проходит в пятницу в столице Кыргызстана Бишкеке.

Во встречах принимают участие президенты шести стран — Беларуси, России, Казахстана, Армении, Молдовы и Кыргызстана. Основная тематика встреч — вопросы экономики и безопасности в регионе.

Кроме того, в пятницу в Бишкеке проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета , на котором президенты шести государств ЕАЭС обсуждают вопросы макроэкономики, свободного движения капитала и принципы международного сотрудничества с третьими странами.

До последнего времени белорусская сторона отмечала, что в ЕАЭС сохраняются неравные цены и условия для государств-членов.

Sputnik анализирует основные высказывания белорусского лидера и российского лидера в Бишкеке.

Торговля падает

Еще задолго до саммита в Бишкеке белорусский президент отмечал, что за годы членства в ЕАЭС товарооборот Беларуси с членами Союза упал на 60%. Тогда же, во время " Большого разговора с президентом " в феврале этого года, Александр Лукашенко заявил, что Таможенный кодекс ЕАЭС не отвечает интересам Беларуси.

Однако в среду стало известно, что Беларусь подписала документ, а вместе с ним — и целый пакет документов, который, как отметили в пресс-службе главы государства, "позволит Беларуси системно отстаивать свои подходы по проблемным вопросам функционирования ЕАЭС".

Тем не менее, вопросы торговли Лукашенко затронул и в своем выступлении на саммите в столице Кыргызстана в эту пятницу.

В частности, белорусский президент заявил, что ЕАЭС не удалось устранить причины снижения товарооборота в 2016 году, при этом, по его мнению, нужно сконцентрироваться на внутренних проблемах союза.

"В 2016 году нам не удалось остановить снижение взаимного товарооборота и устранить причины, приведшие к этому. Я не говорю о других проблемах, это основная", — сказал Лукашенко.

Он также заявил, что поддерживает мнение президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева о необходимости сосредоточиться на разрешении внутренних проблем союза.

Запретить принятие дискриминационных актов

Лукашенко также на заседании ВЕЭС предложил запретить принятие правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партерам Евразийского экономического союза.



© Фото: пресс-служба президента Кыргызстана Экономика и безопасность в регионе: что обсуждает в Бишкеке Лукашенко

"Нам следует ввести мораторий на принятие новых правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партнерам по Союзу", — сказал он. Следить за соблюдением моратория должна Евразийская экономическая комиссия, добавил глава государства.

Лукашенко призвал страны ЕАЭС активнее создавать зоны свободной торговли с третьими государствами.

"Делая основной упор на совершенствовании внутрисоюзных отношений, мы не забываем о расширении внешнего контура. И здесь, признаюсь откровенно, заключение современных преференциальных соглашений о свободной торговле отвечает интересам Беларуси", — сказал белорусский президент.

Он выразил уверенность, что это отвечает интересам и других государств.

Президент также обратил внимание, что география Евразийского экономического союза постепенно расширяется. "Построение единого экономического пространства и задачи, заложенные в Договоре о ЕАЭС, находят понимание и отклик у других государств региона", — отметил он. Свидетельством этому является желание Молдовы получить статус государства — наблюдателя при ЕАЭС, а также стремление многих государств образовать свободную экономическую зону с союзом. "Однако одно дело — закрепить здравые идеи в документе, и совсем другое — претворить в жизнь. Здесь у союза достаточно нерешенных проблем", — подчеркнул белорусский лидер. В этой связи глава государства поддержал позицию Кыргызстана сосредоточиться на решении внутренних проблем ЕАЭС.

Пакет мер для быстрого становления ЕАЭС

Лукашенко также предложил реализовать комплекс действенных мер для более быстрого становления ЕАЭС.

"Считаю, что 2017 год мы должны сделать переломным в становлении нашей организации", — сказал белорусский президент.



© Sputnik Алексей Никольский Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета

Он выразил мнение, что Евразийский межправительственный совет и ЕЭК должны уделять больше внимания устранению изъятий, барьеров и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС. Соответствующий доклад о работе по данному направлению глава государства предложил заслушать на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"Продолжая работу по совершенствованию Договора о Евразийском экономическом союзе, нельзя допустить, чтобы к концу года все свелось к техническим правкам. Необходимо внимательно проанализировать этот процесс на заседании Высшего Евразийского экономического совета", — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, заметил президент, нереализованной остается белорусская инициатива о выработке механизма функционирования ЕАЭС, когда один из его участников принимает односторонние меры по защите рынка в отношении третьих государств. "Отсюда, как снежный ком, нарастают внутренние противоречия в союзе", обратил внимание белорусский лидер.

Путин: ЕАЭС стал подушкой безопасности

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что интеграция в ЕАЭС стала подушкой безопасности для государств-участников и помогла нивелировать воздействия неблагоприятной внешней конъюнктуры. По его словам, наблюдается рост объема взаимной торговли внутри союза и поставок в третьи страны.



© Фото: пресс-служба президента Кыргызстана Президент России Владимир Путин на заседании Евразийского экономического совета

По мнению Путина, "сотрудничество в рамках ЕврАзЭс продвигается успешно". "Мы вместе добились результатов в деле формирования и укрепления емкого общего рынка с универсальными правилами для экономических операторов. Можно с полной уверенностью сказать, что наш общий рынок сработал в качестве своеобразной подушки безопасности, несмотря на определенные издержки, связанные с внешней конъюнктурой, которая сложилась неблагоприятно", — сказал российский лидер.

По его словам, в январе текущего года по сравнению с январем прошлого объем взаимной торговли в рамках союза вырос на 38%, а поставки государств-членов в третьи страны выросли на 37%.

Президент РФ также отметил, что в 2016 году производство в сфере сельского хозяйства союза увеличилось почти на 4%, наметился рост в промышленности. "Рассчитываем на позитивную динамику в этих отраслях и в текущем году", — подчеркнул президент.

Путин также высказался за улучшение решения проблемных вопросов для транзита товаров третьих стран, в том числе и Украины.

Молдова — в статусе наблюдателя

В пятницу в Бишкеке белорусский лидер провел встречу с президентом Молдовы Игорем Додоном, на которой заявил, что две страны смогут "продвинуть" отношения, несмотря на проблемы.

"Вы человек новой формации, но абсолютно тех же взглядов и той политики, которой мы в Беларуси придерживаемся. Поэтому я думаю, что, несмотря на проблемы, мы сможем продвинуть наши отношения. У нас принцип один: можем сделать что-то для своих друзей, родных людей — сделаем. Если будет желание двигаться навстречу (экономика нас все равно к этому подтолкнет), мы с вами сделаем немало и для Молдовы, и для Беларуси", — цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Президент Беларуси подчеркнул, что в отношениях двух стран в разные годы возникали различные сложности, в частности, были проблемы по транзиту и логистике, однако Минск и Кишинев сумели сохранить положительную динамику в области экономики и торговле.

В пятницу в Бишкеке ВЕЭС одобрил предоставление Молдове статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС.

Подписано 10 совместных документов

Главы государств ЕАЭС подписали 10 документов по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, который прошел в пятницу в госрезиденции "Ала-Арча" в Бишкеке.



© Фото: пресс-служба президента Кыргызстана Заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком формате

Среди них — документы о предоставлении Молдове статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС, о результатах внешнего аудита в органах ЕАЭС в 2016 году, об основных ориентирах макроэкономической политики ЕАЭС на 2017-18 годы, о досрочном прекращении полномочий некоторых членов коллегии ЕЭК и назначении новых членов от Казахстана.

Также подписаны документы о внесении изменений в регламент работы ЕЭК, решение о признании утратившим силу решения Межгоссовета Евразийского экономического сообщества (Высшего органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 года.

Саммит также издал распоряжение о месте и времени проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в октябре в Москве.