﻿ Новак Джокович принял вызов Хью Джекмана. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новак Джокович принял вызов Хью Джекмана

14.04.2017 13:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сербский теннисист Новак Джокович ответил на предложение австралийского актера Хью Джекмана сыграть с ним в теннис. Об этом спортсмен написал на своей странице Twitter.


Фото: US Open

«Прилетишь в Монако сыграть матч-другой? Только выпускать когти на корте нельзя. Или можно?» — написал Джокович.

С 17 по 23 апреля в Монако пройдет турнир серии «Мастерс».

В среду Джекман опубликовал запись в своем аккаунте в Instagram, в котором вызвал сербского теннисиста Новака Джоковича на матч.

Джокович занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Также он является 12-кратным победителем турниров серии «Большого шлема».

Австралийский актер Хью Джекман известен по роли супергероя-мутанта Росомахи во франшизе «Люди Икс». Он также сыграл Жана Вальжана в экранизации «Отверженных» 2011 года, Ван Хельсинга в одноименном фильме 2004 года и пирата Черную Бороду в картине 2015 года «Пэн: Путешествие в Нетландию».

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сербский теннисист Новак Джокович ответил на предложение австралийского актера Хью Джекмана сыграть с ним в теннис. Об этом спортсмен написал на своей странице...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Найдите артистов Cirque du Soleil на улицах Минска и выиграйте билеты на шоу Varekai
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика