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Рябов: на Пасху – снег, дождь и гололедица

14.04.2017 13:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 апр – Sputnik. Плохая погода ожидается в Беларуси на Пасху – пройдут дожди со снегом, гололедица, сообщил Sputnik в пятницу начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Рябов: на Пасху – снег, дождь и гололедица
© Sputnik Андрей Александров
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Ранее синоптики предупредили, что как минимум до конца недели улучшения погоды ждать не стоит из-за циклонов, идущих со Скандинавии.

"На Пасху будет холодно, пройдет дождь с мокрым снегом, ветрено и комфортность пониженная. Одевайтесь теплее и не забывайте зонты", – сказал Рябов. 

По его словам, в субботу 15 апреля в Беларуси пройдут кратковременные дожди, а ночью – мокрый снег. При этом ночью возможны заморозки до –2°С, а утром – порывистый ветер. Днем температура поднимется до +4°С – по северу республики и до +11°С – по югу.

Рябов также рассказал, что на Пасху погода ухудшится: местами сильный дождь с мокрым снегом, гололедица. В северных регионах страны возможно образование снежного покрова до 5 сантиметров. Ночью температура составит от 0 до +7°С, днем – от +1 до +8°С

Как сообщил специалист Гидромета, на следующей неделе потепления не будет – сохранится холодная и дождливая погода.

 
Теги: Минск
 
 
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На следующей неделе потепления не будет – сохранится холодная и дождливая погода.

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