МИНСК, 14 апр — Sputnik. Компания Aeromobil, базирующаяся в Словакии, покажет летающий автомобиль собственной разработки на шоу суперкаров, которое пройдет 20 апреля в Монако, сообщила пресс-служба словацкой компании

Концепт аэромобиля был разработан еще два года назад. Ранее сообщалось, что транспортное средство оснастят трехлитровым бензиновым двигателем , а для управления аэромобилем нужны будут не только водительские права, но и пилотская лицензия.



© Sputnik / Виктор Толочко Расход топлива – как у машины: как получить лицензию пилота в Беларуси

Словаки, как и ранее, обещают наладить серийное производство AeroMobil в текущем году, однако его реальная стоимость пока не называется.

Представители Aeromobil отмечают, что новое транспортное средство позволит не только сократить время пребывания в пути и снизить негативное влияние на окружающую среду. При этом словацкая компания заявила, что готова открыть новую эру персонального транспорта.

Это не первая попытка создать серийное транспортное средство, способное летать и передвигаться по дорогам общего пользования — ранее ряд американских фирм, в частности, Plane Driven и Terrafugia, производили гибриды самолетов и автомобилей. Более интересным является двухместная модель Terrafugia Transition, оснащенная бензиновым двигателем. Дальность полета составляет 1300 километров, а максимальная скорость на шоссе — 110 километров в час. Стоимость автолета в США составляет 279 тысяч долларов.