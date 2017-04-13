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Найдите артистов Cirque du Soleil на улицах Минска и выиграйте билеты на шоу Varekai

14.04.2017 13:13 — Разное | Tut.by  
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Сможет ли Икар, главный герой шоу, упав с небес, выбраться из загадочного леса, найти свою любовь и снова научиться летать? Увидим в красочных шоу Varekai Cirque du Soleil с 28 сентября по 1 октября в «Минск-Арене» и — прямо на улицах Минска 19 апреля.


«Где угодно» в Минске

Загадочное слово Varekai в переводе с языка цыган означает «где угодно», «где бы то ни было». Идея волнующего путешествия, спонтанного перемещения в пространстве и времени нашла свое отражение в белорусском флешмобе в исполнении труппы артистов Cirque du Soleil.

За полгода до премьеры исполнители главных ролей спектакля Varekai приедут в Минск и дадут несколько небольших шоу прямо на улицах столицы. Здесь все будет по-настоящему: музыка Виолен Корради, хореография Дебры Линн Браун и костюмы лауреата премии Оскар Эйко Исиока. 

В разных странах мира зрителями спонтанного эквилибра стали тысячи случайных прохожих.

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В Минске утром 19-го апреля артисты выступят в 4−5 разных точках города. Где именно? Varekai — где угодно!

«Атомный» сюрприз

Организаторы шоу Varekai в Беларуси концертное агентство «Атом Интертеймент» приготовили подарок поклонникам Cirque du Soleil: возможность выиграть билет на фантастическое шоу в «Минск-Арене».

Принять участие просто:

Найдите артистов Cirque du Soleil, выступающих на улице Минска, сделайте фото выступления или селфи с артистами, разместите на своей странице в соцсети с хэштегом #CDSMinsk2017.

Автор самого интересного снимка получит билет на шоу Varekai в Минске. Победителя определят сотрудники агентства «Атом Интертеймент».

Подсказка для поклонников: накануне флешмоба Cirque du Soleil на минских улицах концертное агентство «Атом Интертеймент» поделится адресами, где можно будет понаблюдать за артистами, на своих страницах в социальных сетях. Следите за новостями.


О Cirque du Soleil

В 2013 году, когда Cirque du Soleil дебютировал в Беларуси, его спектакли перевернули представление жителей нашей страны о цирковом искусстве. Яркие, фантасмагоричные образы и персонажи шоу, сама обстановка, сопровождавшая выступления, — тогда казалось удивительным, что в цирковой постановке могут быть не только трюки, но внятная история, и живой вокал.

Начав с небольшой группы из 20 уличных артистов в 1984 году, Cirque du Soleil превратился в одну из крупнейших квебекских компаний, которая создает художественные постановки высочайшего качества. В компании трудится почти 4000 человек из 50 стран мира, в том числе 1300 артистов.


Западные театральные критики пишут о Cirque du Soleil как о торжестве чувств с яркими костюмами, движущейся музыкой, трансформирующими пространство звуковыми эффектами и удивительными подвигами человеческого тела и духа.

Cirque du Soleil принес сказку и радость в жизнь более чем 160 миллионов зрителей в 400 с лишним городах в 60 странах на пяти континентах. Более детальную информацию о Cirque du Soleil можно найти здесь.

Билеты на шоу Varekai можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

Информация о представлениях

Четверг, 28 сентября 20:00

Пятница, 29 сентября 20:00

Суббота, 30 сентября 16:30 и 20:00

Воскресенье, 1 октября, 13.30 и 17:00

Цены билетов: от 40 до 180 рублей, для детей до 10 лет — билеты от 32 до 144 рублей, детям до 5 лет вход бесплатный.

Купить билет

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Увидим артистов в красочных шоу Varekai Cirque du Soleil с 28 сентября по 1 октября в "Минск-Арене" и - прямо на улицах Минска 19 апреля.

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