Сможет ли Икар, главный герой шоу, упав с небес, выбраться из загадочного леса, найти свою любовь и снова научиться летать? Увидим в красочных шоу Varekai Cirque du Soleil с 28 сентября по 1 октября в «Минск-Арене» и — прямо на улицах Минска 19 апреля.





«Где угодно» в Минске

Загадочное слово Varekai в переводе с языка цыган означает «где угодно», «где бы то ни было». Идея волнующего путешествия, спонтанного перемещения в пространстве и времени нашла свое отражение в белорусском флешмобе в исполнении труппы артистов Cirque du Soleil.

За полгода до премьеры исполнители главных ролей спектакля Varekai приедут в Минск и дадут несколько небольших шоу прямо на улицах столицы. Здесь все будет по-настоящему: музыка Виолен Корради, хореография Дебры Линн Браун и костюмы лауреата премии Оскар Эйко Исиока.

В разных странах мира зрителями спонтанного эквилибра стали тысячи случайных прохожих.

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В Минске утром 19-го апреля артисты выступят в 4−5 разных точках города. Где именно? Varekai — где угодно!

«Атомный» сюрприз

Организаторы шоу Varekai в Беларуси концертное агентство «Атом Интертеймент» приготовили подарок поклонникам Cirque du Soleil: возможность выиграть билет на фантастическое шоу в «Минск-Арене».

Принять участие просто:

Найдите артистов Cirque du Soleil, выступающих на улице Минска, сделайте фото выступления или селфи с артистами, разместите на своей странице в соцсети с хэштегом #CDSMinsk2017.

Автор самого интересного снимка получит билет на шоу Varekai в Минске. Победителя определят сотрудники агентства «Атом Интертеймент».

Подсказка для поклонников: накануне флешмоба Cirque du Soleil на минских улицах концертное агентство «Атом Интертеймент» поделится адресами, где можно будет понаблюдать за артистами, на своих страницах в социальных сетях. Следите за новостями.





О Cirque du Soleil

В 2013 году, когда Cirque du Soleil дебютировал в Беларуси, его спектакли перевернули представление жителей нашей страны о цирковом искусстве. Яркие, фантасмагоричные образы и персонажи шоу, сама обстановка, сопровождавшая выступления, — тогда казалось удивительным, что в цирковой постановке могут быть не только трюки, но внятная история, и живой вокал.

Начав с небольшой группы из 20 уличных артистов в 1984 году, Cirque du Soleil превратился в одну из крупнейших квебекских компаний, которая создает художественные постановки высочайшего качества. В компании трудится почти 4000 человек из 50 стран мира, в том числе 1300 артистов.





Западные театральные критики пишут о Cirque du Soleil как о торжестве чувств с яркими костюмами, движущейся музыкой, трансформирующими пространство звуковыми эффектами и удивительными подвигами человеческого тела и духа.

Cirque du Soleil принес сказку и радость в жизнь более чем 160 миллионов зрителей в 400 с лишним городах в 60 странах на пяти континентах. Более детальную информацию о Cirque du Soleil можно найти здесь .

Билеты на шоу Varekai можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

Информация о представлениях Четверг, 28 сентября 20:00 Пятница, 29 сентября 20:00 Суббота, 30 сентября 16:30 и 20:00 Воскресенье, 1 октября, 13.30 и 17:00 Цены билетов: от 40 до 180 рублей, для детей до 10 лет — билеты от 32 до 144 рублей, детям до 5 лет вход бесплатный. Купить билет