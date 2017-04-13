Пассажирский автобус столкнулся с бензовозом на юго-западе Мексики в четверг, произошел взрыв. Погибли по меньшей мере 24 человека, девять пострадали.

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Страшная авария произошла 13 апреля в районе города Петакалько на юго-западе Мексики. Пассажирский автобус столкнулся с ехавшим навстречу бензовозом. В результате удара цистерна с топливом взорвалась. По данным полиции, погибли, как минимум, 24 человека, еще девять получили травмы.

Спасатели рассказали, что тела некоторых погибших практически полностью сгорели. Всех пострадавших доставили в больницы.

Как сообщают местные издания, автобус с 36 туристами направлялся на пляж в районе Икстапа-Сиуатанехо, бензовоз ехал ему навстречу из портового города Ласаро-Карденас. Что стало причиной лобового столкновения неизвестно.