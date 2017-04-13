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Политолог: что обсуждают главы государств на встрече ОДКБ
14.04.2017 13:34 — Разное | Sputnik Беларусь
В студии радио Sputnik Беларусь политический эксперт Николай Сергеев прокомментировал актуальные вопросы экономики и безопасности, которые в пятницу в Бишкеке обсуждают главы государств, входящих в Евразийский экономический совет и
Накануне визита в Бишкек
"Это большой шаг в том, чтобы Евразийский экономический союз всё более приобретал очертания реально действующего геополитического субъекта, с экономической точки зрения в первую очередь", — сказал Сергеев.
© Фото: пресс-служба президента Кыргызстана
До подписания нашей страной Таможенного кодекса ЕАЭС действовал аналогичный кодекс Таможенного союза, созданного до ЕАЭС. Политолог отметил, что факт подписания Таможенного кодекса ликвидировал сомнения определенных кругов, как в странах-участницах Союза, так и на Западе, в дальнейшей "жизнеспособности" ЕАЭС.
Интерес вызывает и тот факт, что подписание этого пакета документов произошло на фоне очередного обострения международной обстановки, в частности, ракетного удара ВВС США по сирийской авиабазе. По мнению политолога, цель напугать страны ЕАЭС может, наоборот, привести к ускорению интеграционных процессов.
"Лидерам постсоветских государств, особенно тех, кто участвует в интеграционных образованиях, как ЕАЭС, ОДКБ и Союзное государство, должно быть очевидно, что наш геополитический соперник никуда не делся. Если мы не будем усиливаться, не будем развивать наши интеграционные проекты, он будет добиваться своих целей, которые идут в ущерб нам", — сказал Сергеев.
Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС регулирует отношения на международных рынках, включая свободную торговлю с Ираном, Индией, Сингапуром и другими странами. Пакет документов был подписан накануне
Комментарий политического эксперта Николая Сергеева слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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