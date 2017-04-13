В студии радио Sputnik Беларусь политический эксперт Николай Сергеев прокомментировал актуальные вопросы экономики и безопасности, которые в пятницу в Бишкеке обсуждают главы государств, входящих в Евразийский экономический совет и ОДКБ , а также состоявшееся ранее подписание президентом Беларуси Таможенного кодекса ЕАЭС и ряда других документов содружества.

Накануне визита в Бишкек Александр Лукашенко подписал пакет документов по дальнейшему развитию евразийской интеграции. Прежде всего, в него входит договор о Таможенном кодексе ЕАЭС. Он регулирует координацию транспортной политики, общих на ЕАЭС рынков финансов и электроэнергетики, торговли услугами. Нормы договора касаются углубления интеграционных процессов и увеличения объемов торговли как внутри ЕАЭС, так и между ЕАЭС и мировыми странами.

"Это большой шаг в том, чтобы Евразийский экономический союз всё более приобретал очертания реально действующего геополитического субъекта, с экономической точки зрения в первую очередь", — сказал Сергеев.



© Фото: пресс-служба президента Кыргызстана Экономика и безопасность в регионе: что обсуждает в Бишкеке Лукашенко

До подписания нашей страной Таможенного кодекса ЕАЭС действовал аналогичный кодекс Таможенного союза, созданного до ЕАЭС. Политолог отметил, что факт подписания Таможенного кодекса ликвидировал сомнения определенных кругов, как в странах-участницах Союза, так и на Западе, в дальнейшей "жизнеспособности" ЕАЭС.

Интерес вызывает и тот факт, что подписание этого пакета документов произошло на фоне очередного обострения международной обстановки, в частности, ракетного удара ВВС США по сирийской авиабазе. По мнению политолога, цель напугать страны ЕАЭС может, наоборот, привести к ускорению интеграционных процессов.

"Лидерам постсоветских государств, особенно тех, кто участвует в интеграционных образованиях, как ЕАЭС, ОДКБ и Союзное государство, должно быть очевидно, что наш геополитический соперник никуда не делся. Если мы не будем усиливаться, не будем развивать наши интеграционные проекты, он будет добиваться своих целей, которые идут в ущерб нам", — сказал Сергеев.

Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС регулирует отношения на международных рынках, включая свободную торговлю с Ираном, Индией, Сингапуром и другими странами. Пакет документов был подписан накануне заседания Высшего Евразийского экономического совета , которое состоится в Бишкеке.

Комментарий политического эксперта Николая Сергеева слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.