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Jeep привезет в Шанхай большой семиместный SUV
Ожидается, что будущая новинка Jeep получит имя Yuntu и будет представлена на открывающемся на следующей неделе автосалоне в Шанхае — правда, пока в статусе шоу-кара.
Пока информации об автомобиле фактически никакой и приходится довольствоваться тремя обнародованными накануне пресс-службой Jeep дизайнерскими «зарисовками» будущего SUV, который, судя по ним, получит динамичный облик с фамильной решеткой радиатора, узкими полосками головной оптики и задних фонарей и эффектным взлетом подоконной линии к корме.
По всей видимости, у концепта будут открывающиеся против хода движения задние боковые двери и распашные «створки» багажной двери. Спереди на дверях видна надпись PHEV — намек на то, что Yuntu получит «подзаряжаемую» гибридную установку, хотя никаких технических спецификаций к настоящему моменту обнародовано не было.
Если верить китайским СМИ, в скором времени концепт перевоплотится в серийный SUV с тремя рядами сидений, выпуск которого будет налажен на мощностях СП GAC-Fiat Chrysler. Это значит, что за пределы Поднебесной грядущий Jeep вряд ли попадет.
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Вероятно, большой семиместный SUV получит гибридную подзаряжаемую версию и будет предназначен для рынка Поднебесной.
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