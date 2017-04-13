

rbc.ru

Крупнейшая «неядерная бомба» весом в 9,5 тонн и стоимостью 16 млн долларов была сброшена на позиции ИГ в Афганистане.

Событие произошло вечером 13 апреля в провинции Нангархар, уезде Ачин. В результате взрыва пострадало 36 боевиков ИГ, – сообщает РБК со ссылкой на афганские власти. Были уничтожены оружие, боеприпасы и три подземных тоннеля, которые использовались бойцами ИГ для свободного перемещения.

Бомба MOAB, известная в военной среде как «Мать всех бомб» была доставлена к месту сброса с помощью самолета МС-130. Длина снаряда составляет 9,17 метра, диаметр – 102,9 см, а вес взрывчатого вещества в нем – 8,4 тонны. Она оснащена системой спутниковой и инерциальной навигации. Сила взрыва составляет 11 т в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — около 140 м, частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 км от эпицентра.

В настоящее время в Афганистане находится 8500 американских военных и 7000 военных из стран НАТО. Им противостоит движение «Талибан», которое контролирует почти половину населенных районов Афганистана, ИГ, присутствующее в 11 из 34 провинций страны и другие группировки.

Ожидается, что афганская стратегия Трампа будет непредсказуема. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай отзывается в соцсетях о действиях президента США следующим образом: «Это не война с террором, а бесчеловечное и жестокое использование страны как полигона для нового и опасного оружия».

«Удар по Афганистану носит пропагандистский характер, это шоу, не случайно американские СМИ показывают видео испытаний этой бомбы и заявляют, что она была разработана для идеологических операций в Ираке», — говорит эксперт по Афганистану и Центральной Азии Аркадий Дубнов.

Удар совпал по времени с переговорами в Москве, обращает внимание эксперт: США демонстрируют, что Россия и ее союзники им не нужны для умиротворения Афганистана, что они сами могут справиться, однако опыт 15 лет присутствия США в стране говорит об обратном.