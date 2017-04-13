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ГАИ: в ДТП под Брянском пострадали девять человек, семь из них - белорусы
В ГАИ Гомельской области рассказали подробности аварии под Брянском с участием микроавтобуса из Беларуси. По уточненным данным, в аварии пострадали 9 человек, из которых 7 — белорусы.
Напомним,
Как рассказали в ГАИ, в аварии травмы получили 29-летний водитель и 35-летний пассажир «Газели», а также семеро белорусов (жители Калинковичей и Калинковичского района) — водитель и пассажиры VW.
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В ДТП травмы получили 29-летний водитель и 35-летний пассажир "Газели", водитель и шестеро пассажиров VW. Водитель и пассажиры микроавтобуса - жители Калинковичей и...
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