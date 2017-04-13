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ГАИ: в ДТП под Брянском пострадали девять человек, семь из них - белорусы

14.04.2017 13:49 — Разное | Tut.by  
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В ГАИ Гомельской области рассказали подробности аварии под Брянском с участием микроавтобуса из Беларуси. По уточненным данным, в аварии пострадали 9 человек, из которых 7 — белорусы.


Фото: 32cars.ru

Напомним, авария произошла 13 апреля, около 08.00, на 11 километре трассы Брянск — Новозыбков. По предварительной информации, 34-летний водитель VW Transporter с белорусскими регистрационными знаками ехал со стороны Брянска в направлении Новозыбкова. Из-за несоблюдения дистанции он по касательной зацепил двигавшийся впереди попутный полуприцеп в составе фуры Renault Magnum, после чего выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Газелью», которую отбросило в попутный микроавтобус Ford.

Как рассказали в ГАИ, в аварии травмы получили 29-летний водитель и 35-летний пассажир «Газели», а также семеро белорусов (жители Калинковичей и Калинковичского района) — водитель и пассажиры VW.

 
 
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В ДТП травмы получили 29-летний водитель и 35-летний пассажир "Газели", водитель и шестеро пассажиров VW. Водитель и пассажиры микроавтобуса - жители Калинковичей и...

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