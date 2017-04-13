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Автомобилистку, сбившую двоих детей в Солигорске, приговорили к ограничению свободы и лишению прав

14.04.2017 14:08 — Разное | Tut.by  
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Жительницу Солигорска, которая в августе прошлого года сбила двоих детей на автомобиле, приговорили к четырем годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа, лишению прав на пять лет. Также виновная в ДТП обязана возместить 80 тысяч рублей по иску пострадавшей стороны.


Авария произошла в августе прошлого года. В ходе следствия выяснилось, что 36-летняя жительница Солигорска, находясь за рулем автомобиля, разговаривала по телефону и сбила двоих детей на автодороге Радково-Солигорск в районе деревни Чижевичи. Никита и его сестра Алина Шалаевы получили серьезные травмы и госпитализированы. Дети до сих пор не пришли в себя. Деньги на их лечение собирали все предприятия города Солигорска, хоккейные и футбольные клубы, к сбору средств подключились также обычные жители города.

Водителя признали виновной по ч. 2 ст. 317 УК — нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения.

Суд Солигорского района приговорил жительницу Солигорска к четырем годам ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа. У обвиняемой есть 3-х месячный ребенок. Также она обязана возместить 60 тысяч рублей пострадавшему в аварии Никите Шалаеву, 20 тысяч рублей — Алине Шалаевой. Она полностью признала свою вину.

 
 
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Водителя признали виновной и приговорили к ограничению свободы на 4 года, лишению прав на пять лет. Также она должны возместить порядка 80 тысяч рублей морального...

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