



В планах стран создать спутник дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения.

Как сообщила БЕЛТА , Россия и Беларусь заинтересованы в совместной разработке нового космического аппарата – спутника дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения.

Белорусская часть спутника – это оптико-электронный аппарат, который будет создан на базе предприятия "Пеленг". Новая версия в отличие от предшественника, запущенного несколькими годами ранее, – с еще более высоким разрешением. Как отметил гендиректор ОАО "Пеленг" Владимир Покрышкин, совещание по созданию нового космического аппарата проводил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.

«Пришли к выводу, что надо создавать спутник вместе с партнерами, потому что это будет дешевле и будет лучше использоваться», – заметил он. По словам Владимира Покрышкина, сравнивались характеристики этого спутника с лучшими мировыми образцами.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь и Россия заинтересованы в совместной разработке нового космического аппарата В планах стран создать спутник дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения.

«Считаем, что он будет конкурентоспособен и информация будет востребована как в Беларуси, так и в России», – заключил гендиректор. Формируется белорусско-российская комиссия, куда войдут ученые, представители профильных предприятий, корпорации "Роскосмос" и эксперты. В ближайшее время они посетят предприятие "Пеленг" и обсудят характеристики аппарата, а также определяет сроки его испытаний. При положительном решении вопроса будущий белорусско-российский спутник зондирования Земли сможет выйти на орбиту через три-четыре года, отметили в эфире телеканала