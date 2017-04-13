Впервые в Беларуси право выдачи сертификатов открытого ключа ЭЦП было предоставлено частной компании.

Как собщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу velcom, теперь при обращении в офис компании клиенты могут получить не только SIM-карту с поддержкой SIMiD (ЭЦП), но и сертификат открытого электронного ключа, который будет непосредственно использоваться для подписания документов.

Телефоны с SIMiD-картами позволят подписывать документы в любой точке мира – это можно делать не только в офисе или дома, но и за границей или в автомобиле. Технология позволит повысить скорость и эффективность работы, отказавшись от бумажного документооборота и сократив накладные расходы.

Документы с цифровой подписью будут передаваться по защищенной сети. Разработан специальный портал с личным кабинетом, в котором можно получить подтверждение, что документ успешно ушел адресату с подлинной ЭЦП. Технология SIMiD будет представлена на выставке "ТИБО-2017", которая пройдет в Минске с 18 по 21 апреля.