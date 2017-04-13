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Белорусские сети АЗС хотят дальнейшего роста цен на бензин

14.04.2017 14:09 — Разное | БДГ  
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Руководители белорусских сетей АЗС выступают за дальнейший рост на автомобильное топливо. Об этом они заявили в ходе встречи в концерне «Белнефтехиме».

Во встрече участвовали главы ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт», СП ООО «Юнайтед Компани», ИООО «Татнефть-Белнефтепродукт», СООО «НефтеХимТрейдинг», ИООО «Лукойл Белоруссия», ОДО «Астотрейдинг», ООО «РН-Запад», ИП «Славнефтехим» ЗАО, сообщили в концерне.

При обсуждении ценовой политики продажи нефтепродуктов, владельцы АЗС отметили низкую или отрицательную рентабельность работы по итогам первого квартала 2017 года из-за низких цен на моторное топливо, ограниченной маржинальности продаж. Кроме того, по их словам, рост в апреле нефтяных котировок практически нивелировал положительный экономический эффект от роста розничных цен на бензин и дизтопливо.

Кроме того, главы сетей АЗС также подчеркнули заинтересованность в экономически обоснованных ценах, которые обеспечат эффективность бизнеса и поддержат достаточный объем реализации нефтепродуктов внутри Беларуси. Уровень цен на белорусских АЗС, позволяющий достичь этих целей, они назвали в размере на 5-10% выше, чем в Смоленской области России.

Представители компаний призвали «Белнефтехим» обсудить возможность самостоятельного установления реализатором цены на зимнее дизтопливо, качественные характеристики которого отличаются от реализуемого на АЗС, а также создать ассоциацию компаний – владельцев АЗС, которая позволяла бы выработать слаженную позицию всех участников рынка по различным вопросам и более веско отстаивать отраслевые интересы на правительственном уровне.

Главы компаний АЗС были проинформированы о возможностях долгосрочного сотрудничества с нефтеперерабатывающими заводами или оперативной оптовой закупки топлива на нефтебазах «Белоруснефти».

Напомним, что в этом году автомобильное топливо в Беларуси уже росло в цене 11 марта и 18 марта, а также 1 и 8 апреля. Всего в 2017 году он подорожал на более чем 3%. При этом до этого в последний раз автомобильное топливо дорожало в Беларуси 13 января 2015 года. 

 
 
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Руководители белорусских сетей АЗС выступают за дальнейший рост на автомобильное топливо. Об этом они заявили в ходе встречи в концерне «Белнефтехиме».

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