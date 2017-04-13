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В Беларуси опубликован график ЦТ в 2017 году
В Беларуси утвержден график проведения централизованного тестирования по учебным предметам в этом году.
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Зарегистрироваться на ЦТ можно с 30 апреля по 3 июля с 9.00 до 19.00, 13 и 27 мая – с 9.00 до 18.00. Время начала ЦТ – 11.00.
Напомним, что Минобразования также
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В Беларуси Министерство образования установило график проведения централизованного тестирования по учебным предметам в этом году.
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