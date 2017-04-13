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В Беларуси опубликован график ЦТ в 2017 году

14.04.2017 12:58 — Разное | БДГ  
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В Беларуси утвержден график проведения централизованного тестирования по учебным предметам в этом году.

По информации Национального правового портала, ЦТ по белорусскому языку пройдет 12 июня, по русскому – 14 июня, по обществоведению – 16 июня, по математике – 18 июня, по биологии – 20 июня, по иностранным языкам – 22 июня, по химии – 24 июня, по физике – 26 июня, по истории Беларуси – 28 июня, по географии – 30 июня, по всемирной истории – 2 июля.

Зарегистрироваться на ЦТ можно с 30 апреля по 3 июля с 9.00 до 19.00, 13 и 27 мая – с 9.00 до 18.00. Время начала ЦТ – 11.00.

Напомним, что Минобразования также приняло решение зачислять на некоторые специальности, наиболее востребованные в экономике, без экзаменов. Однако воспользоваться таким правом смогут лишь отдельные категории абитуриентов.

 
 
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В Беларуси Министерство образования установило график проведения централизованного тестирования по учебным предметам в этом году.

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