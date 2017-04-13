В Минске отключать отопление в жилом секторе и социальных объектах в ближайшее время не будут.

Как рассказала исполняющая обязанности начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева, для этого нет оснований в связи со сложившимися погодными условиями, передает БелТА .

Между тем, как сообщил представитель Белгидрометцентра Дмитрий Рябов , весна в Беларуси угасает, приходят частые осадки, в том числе в виде мокрого снега, и дальнейшее понижение температуры.

Так, в субботу ночью преимущественно по юго-западной половине, днем на большей части территории Беларуси кратковременные дожди, ночью с мокрым снегом. Температура ночью -3, +4°С, днем +4 +11°С, по Брестской области до +13°С.

На Пасху в воскресенье на большей части территории страны кратковременные дождь, мокрый снег. В отдельных районах усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура ночью 0, +7°С, по северу при прояснениях до -3°С; днем +2 +9°С, по юго-востоку до +12°С. Температура комфортности будет на 4-5°С, ниже фактической.

По Минску кратковременные дожди с вероятностью более 90%. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, порывистый. Температура ночью около 0°С, днем +7 +9°С. При такой ситуации, будет ощущаться как +2°С.

В 2016 году отопление в административных зданиях Минска стали отключать 6 апреля, в жилых домах - 8 апреля, в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях и учреждениях социального обслуживания - 3 мая.