Сегодня издателю и бизнесмену, основателю «Белорусской деловой газеты» Петру Марцеву исполнилось бы 55 лет.

Мы собрали цитаты Марцева из интервью для разных СМИ. Многие из слов Петра Павловича актуальны и сегодня.

Про экономику

«Если мы не изменим экономическую систему, то не притянем достаточных прямых инвестиций. Имидж страны можно надуть, можно купить полосы в «Файненшнл Таймс», задурить всем голову... Но когда придет инвестор, он увидит, что нет нормальных банков, страхования инвестиций, не поймет сложную налоговую систему…».

«Беларусь — импортозависимая экономика. Ее структура была такова, что 30-40% доходов бюджета давал реэкспорт российской нефти. Плюс расходную часть бюджета поддерживал дешевый российский газ. За 12 лет общая сумма поддержки Россией белорусской экономики составила 64 млрд долларов. Но отношения с Россией были испорчены, и эти доходы пропали. Именно испорченные отношения с Россией стали первопричиной сегодняшней ситуации. Различные мелкие ошибки белорусских властей лишь наложились на эту первопричину».

«Наша страна уникальна тем, что находится в таком географическом коридоре. Это транзитная экономика, экспортная экономика, пока еще высококвалифицированные рабочие кадры. Уже достаточно, чтобы извлекать выгоду. И на уровне деклараций мы это вроде осознали, но пока так не работаем! Чтобы сюда «ринулись» деньги, товарные, транзитные и финансовые потоки, заработал рынок труда и капитала, нужны реформы. И мы сможем быть страной, с которой выгодно работать всем».

Про работу и бизнес

«Да куда угодно я пошел бы работать, даже исходя из чисто гражданских побуждений, чтобы «внести свой скромный вклад» в развитие государства. Я пошел и в Консультативный совет при Администрации президента, когда меня позвали. Но из оппозиционных политиков никто никуда меня не звал! А получил я предложение от того, от кого меньше всего ожидал — от руководства государства».

«На самом деле, в бизнесе много начальников не бывает, это довольно жесткая структура. Во главу угла должны ставиться бизнес-интересы, а не творчество или комфорт в работе».

Про политику и власть

«Я думаю, что революционный вариант для Беларуси в ближайшее время в принципе исключен. Давайте честно признаем, что все революционные варианты на пространстве СНГ – это государственные перевороты, замаскированные под революцию (улицей, митингами или площадями). Я не думаю, что в Беларуси это произойдет. Я думаю, что возможен вариант передачи власти – наиболее мягкий вариант. Будет он замаскирован под площадь или нет – это уже вопрос сценаристов, как кто напишет…».

«Очевидно, что харизматика может победить еще более сильный харизматик или системные действия многих людей, в том числе из власти. А у нас никто не может сформулировать элементарную для политика вещь — идею. За эти годы можно было уже каждый двор обойти и убедить человека в своем. Но, кроме того, это должна быть конкурентная идея, более привлекательная, чем идея социального государства от нынешней власти. Но все считают себя умными и не хотят учиться. Наши политики работают от выборов и до выборов — причем это касается и самого главного. Но тем, кто не у власти, надо пахать вдвойне, а никто пахать не хочет».

«Если экономическая ситуация будет очень плохая, кто-нибудь ею воспользуется. Но я очень не люблю такие варианты в истории. Они всегда малопредсказуемы, чаще всего кровавые, и это в дальнейшем отражается на истории страны».

Про жизнь

«А я не очень понимаю, почему все давятся от скуки, злости и ненависти. Климат, что ли, болотный. Солнца не хватает. Невозможно ни с кем разговаривать, все жалуются».

«Человек после 40 лет (а кто-то и раньше) начинает себя готовить подсознательно к смерти, у него возникает вопрос: «Зачем я живу?» Оправдание жизни только одно – что ты сделал за эту жизнь. Вырастил детей. Оправдание? Ладно. Или «построил дом, посадил дерево». Успокойся, мужик, ты сделал все, что нужно! Есть минимум, которым человек может успокоить себя, что жизнь прожита не зря».

«Нет единого рецепта сделать человека счастливым, нет единого механизма заставить его сделать что-то».

Напомним, Петра Марцева не стало 13 сентября 2014 года , он умер от острого лейкоза. Ему было всего 52 года.