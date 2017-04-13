По информации милиции, курьером оказался 28-летний безработный гродненец: наркотики он заказывал через интернет в Москве, а затем забирал их в тайнике в РФ. С "товаром" мужчина возвращался в Беларусь и по дороге договаривался о сбыте наркотических веществ.

"На все у мужчины уходило чуть более суток, поэтому он был уверен, что его не смогут задержать", – сказали в УВД Миноблисполкома.

Курьера перехватили по дороге в сторону Минска в Борисовском районе – в багажнике его машины нашли более 300 граммов гашиша и более 200 таблеток психотропа MDPV.

Впоследствии был задержан еще один оптовик – житель Минска, у него изъяли 460 граммов спайса (альфа-PVP).