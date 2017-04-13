|
Борт №1: Sputnik оценил авиапарк лидеров ЕАЭС
14.04.2017 14:38 — Разное | Sputnik Беларусь
Первым в Кыргызстан прибыл президент Молдовы
Вторым в международном аэропорту "Манас" приземлился Boeing 738BBJ авиакомпании Belavia, обслуживающей правительство Беларуси. Президента Беларуси
Следом в Бишкеке встречали главу Армении
Следующим утром в аэропорту ждали борт российского лидера
Президент Таджикистана
Ближе к полудню в аэропорт "Манас" прилетел последний гость — глава Казахстана
Sputnik публикует фотографии лайнеров, на которых они прилетели в Бишкек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бишкеке в пятницу проходит заседание Высшего экономического совета ЕАЭС и неформальная встреча глав государств-участников ОДКБ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии