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Борт №1: Sputnik оценил авиапарк лидеров ЕАЭС

14.04.2017 14:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Первым в Кыргызстан прибыл президент Молдовы Игорь Додон.

Вторым в международном аэропорту "Манас" приземлился Boeing 738BBJ авиакомпании Belavia, обслуживающей правительство Беларуси. Президента Беларуси Александра Лукашенко ждали ковровая дорожка, почетный караул, девушки в национальных костюмах и лично премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.

Следом в Бишкеке встречали главу Армении Сержа Саргсяна.

Следующим утром в аэропорту ждали борт российского лидера Владимира Путина.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон воспользовался услугами частной авиакомпании, который считает излишеством иметь личный самолет.

Ближе к полудню в аэропорт "Манас" прилетел последний гость — глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Sputnik публикует фотографии лайнеров, на которых они прилетели в Бишкек.

 
 
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В Бишкеке в пятницу проходит заседание Высшего экономического совета ЕАЭС и неформальная встреча глав государств-участников ОДКБ.

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