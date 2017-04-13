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Новым генсеком ОДКБ стал начальник Генштаба ВС Армении

14.04.2017 14:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 апр – Sputnik. Новым генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назначен Юрий Хачатуров, начальник Генерального штаба вооруженных сил Армении, такое решение приняли главы государств – участников Организации в ходе неформальной встречи в Бишкеке.

Новым генсеком ОДКБ стал начальник Генштаба ВС Армении
© Sputnik/ Александр Шурмелев
Политолог: что обсуждают главы государств на встрече ОДКБ

"При рассмотрении вопроса о назначении генсека в соответствии с принятыми решениями единогласно выбран Юрий Хачатуров. Он приступит к работе 2 мая", – заявил журналистам после завершения неформального саммита заместитель генсека ОДКБ исполняющий обязанности главы этой организации Валерий Семериков, передает Sputnik Кыргызстан.

Хачатуров – уроженец Грузинской ССР, окончил Тбилисское артиллерийское командное училище и Военную артиллерийскую академию имени М. И. Калинина. 

Он служил и в Беларуси – в 1989 году его назначили на должность командира отдельной артиллерийской бригады танковой армии Белорусского военного округа. После развала Советского Союза и объявления независимости Беларуси Хачатуров вернулся в Армению. 

Участвовал в военных действиях в Нагорном Карабахе, работал в должностях заместителя командующего Вооруженными силами и замминистра обороны Армении. С 15 апреля 2008 года назначен начальником Главного штаба Вооруженных сил Армении и первым заместителем министра обороны. 

На нынешней встрече глав-государств участниц ОДКБ в Бишкеке под председательством президента Беларуси Александр Лукашенко обсуждались обстановка в регионе, а также тема совместного противодействия вызовам и угрозам, которые существуют в настоящее время на территории стран – участниц организации. 

В частности, на встрече речь шла о ситуации в Афганистане. "Многие вопросы, связанные с теми вызовами, которые существуют в центральном азиатском регионе", – сказал заместитель генсека ОДКБ исполняющий обязанности главы этой организации Валерий Семериков.

В неформальном саммите ОДКБ в Бишкеке принимали участие президенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана

 
Теги: Минск
 
 
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Новый генеральный секретарь организации Юрий Хачатуров приступит к исполнению своих обязанностей со 2 мая текущего года

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