Откроет киномарафон экшн «Форсаж 8». Пристегните ремни — гонка продолжается. Гавана, Берлин, Нью-Йорк, для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся.
Продолжит «киноночь» комедия «Кухня. Последняя битва». По сюжету герой Иван, которого раньше интересовали только шифровальные коды и хакерские программы, меняют свою жизнь после встречи с француженкой Анной. Оба летят в Сочи, чтобы принять участие в чемпионате мира среди поваров: она выступает за Францию, а он — за Россию. Но Ивану еще нужно разобраться в отношениях с недавно возникшим в его жизни папой — знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым, заслужить доверие его кулинарной суперкоманды, избежать тюрьмы за взлом сайта Минобороны и… помочь телеведущему Дмитрию Нагиеву сбежать из горного села в Абхазии, где его заставляют жениться.
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Завершит мероприятие триллер «Наваждение». О чем кино: Тесса Конновер тяжело переживает развод с мужем Дэвидом. Он теперь счастливо помолвлен с Джулией Бэнкс, которая вторгается не только в дом, в котором они когда-то жили с Тессой, но и в жизнь их дочери Лили. Джулия, в своей новой роли жены и мачехи, отчаянно верит, что, наконец, встретила мужчину своей мечты, который поможет ей забыть ее беспокойное прошлое. Но зависть Тессы набирает обороты, и ничто не помешает ей превратить мечту Джулии в ее худший кошмар.
Билеты можно купить на AFISHA.TUT.BY или в кассе кинотеатра (21 апреля касса будет работать до 23:55).
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