В кинотеатре «Москва» 21 апреля пройдет « Ночь кино ». На экране покажут премьерные фильмы — « Форсаж 8 », « Кухня. Последняя битва » и « Наваждение ». В перерывах между фильмами организаторы проведут развлекательную программу.





Откроет киномарафон экшн « Форсаж 8 ». Пристегните ремни — гонка продолжается. Гавана, Берлин, Нью-Йорк, для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся.

Продолжит «киноночь» комедия « Кухня. Последняя битва ». По сюжету герой Иван, которого раньше интересовали только шифровальные коды и хакерские программы, меняют свою жизнь после встречи с француженкой Анной. Оба летят в Сочи, чтобы принять участие в чемпионате мира среди поваров: она выступает за Францию, а он — за Россию. Но Ивану еще нужно разобраться в отношениях с недавно возникшим в его жизни папой — знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым, заслужить доверие его кулинарной суперкоманды, избежать тюрьмы за взлом сайта Минобороны и… помочь телеведущему Дмитрию Нагиеву сбежать из горного села в Абхазии, где его заставляют жениться.

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Завершит мероприятие триллер «Наваждение» . О чем кино: Тесса Конновер тяжело переживает развод с мужем Дэвидом. Он теперь счастливо помолвлен с Джулией Бэнкс, которая вторгается не только в дом, в котором они когда-то жили с Тессой, но и в жизнь их дочери Лили. Джулия, в своей новой роли жены и мачехи, отчаянно верит, что, наконец, встретила мужчину своей мечты, который поможет ей забыть ее беспокойное прошлое. Но зависть Тессы набирает обороты, и ничто не помешает ей превратить мечту Джулии в ее худший кошмар.

Билеты можно купить на AFISHA.TUT.BY или в кассе кинотеатра (21 апреля касса будет работать до 23:55).

Начало мероприятия: 21 апреля в 23:00. Окончание: 22 апреля в 6:00. Стоимость билета на всю ночь: 15,00 р.