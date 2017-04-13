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Видеофакт: минский бар получил статус dog friendly
14.04.2017 15:14 — Разное | Sputnik Беларусь
Инициативу расширять места, куда можно приходить с собаками, взял на себя проект OkiDog. На дверях бара повесили наклейку, сообщающую, что с питомцами в заведение пускают. Внутри кафе собакам предоставят корм и воду. Питание для животных — бесплатное.
OkiDog — проект, цель которого сделать город удобным для владельцев собак и их питомцев. В ближайшем будущем организаторы планируют свободный вход для собак сделать в некоторые столичные офисы и другие заведения общепита.
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Один из минских баров получил статус dog friendly: посетителям можно приходить в заведение с питомцами. Смотрите на видео, как собачки гостили в столичном кафе.
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