Инициативу расширять места, куда можно приходить с собаками, взял на себя проект OkiDog. На дверях бара повесили наклейку, сообщающую, что с питомцами в заведение пускают. Внутри кафе собакам предоставят корм и воду. Питание для животных — бесплатное.

OkiDog — проект, цель которого сделать город удобным для владельцев собак и их питомцев. В ближайшем будущем организаторы планируют свободный вход для собак сделать в некоторые столичные офисы и другие заведения общепита.