Минск в апреле – мае 2017 года примут Кубок Содружества по хоккею на траве">

Минск в апреле – мае 2017 года примут Кубок Содружества по хоккею на траве">

Первый этап Кубка пройдет в Бресте, второй – в столице на площадке в парке Горького

8 апреля в Бресте начнется первый этап Кубка Содружества-2017 по хоккею на траве среди мужских команд, сообщил старший тренер брестского хоккейного клуба «Строитель» Виктор Стасюк.

В Кубке примут участие команды из Беларуси, России и Украины, – сообщает БЕЛТА . За победу поборются брестский «Строитель», хоккейный клуб «Минск», «Динамо-Электросталь» и винницкая «ОКС-ШВСМ».

Международный турнир пройдет в два этапа. Состязания пройдут по схеме «каждый с каждым». Команда, набравшая наибольшее количество очков, станет обладателем Кубка Содружества.

Первый тур состоится в Бресте с 18 по 22 апреля на стадионе «Стоитель». Второй этап пройдет на площадке в столичном парке Горького с 5 по 7 мая.

Параллельно «Строитель» и «Минск» сосредоточатся на чемпионате Беларуси. На старте второго круга эти клубы делят между собой первое-второе места.