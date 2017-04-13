|
Брест и Минск в апреле – мае 2017 года примут Кубок Содружества по хоккею на траве
14.04.2017 15:12 — Разное | Ежедневник
Минск в апреле – мае 2017 года примут Кубок Содружества по хоккею на траве">
Первый этап Кубка пройдет в Бресте, второй – в столице на площадке в парке Горького
8 апреля в Бресте начнется первый этап Кубка Содружества-2017 по хоккею на траве среди мужских команд, сообщил старший тренер брестского хоккейного клуба «Строитель» Виктор Стасюк.
В Кубке примут участие команды из Беларуси, России и Украины, – сообщает
Международный турнир пройдет в два этапа. Состязания пройдут по схеме «каждый с каждым». Команда, набравшая наибольшее количество очков, станет обладателем Кубка Содружества.
Первый тур состоится в Бресте с 18 по 22 апреля на стадионе «Стоитель». Второй этап пройдет на площадке в столичном парке Горького с 5 по 7 мая.
Параллельно «Строитель» и «Минск» сосредоточатся на чемпионате Беларуси. На старте второго круга эти клубы делят между собой первое-второе места.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый этап Кубка пройдет в Бресте, второй – в столице на площадке в парке Горького
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии