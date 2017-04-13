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Брест и Минск в апреле – мае 2017 года примут Кубок Содружества по хоккею на траве

14.04.2017 15:12 — Разное | Ежедневник  
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Брест и Минск в апреле – мае 2017 года примут Кубок Содружества по хоккею на травеМинск в апреле – мае 2017 года примут Кубок Содружества по хоккею на траве">

Первый этап Кубка пройдет в Бресте, второй – в столице на площадке в парке Горького

8 апреля в Бресте начнется первый этап Кубка Содружества-2017 по хоккею на траве среди мужских команд, сообщил старший тренер брестского хоккейного клуба «Строитель» Виктор Стасюк.

В Кубке примут участие команды из Беларуси, России и Украины, – сообщает БЕЛТА. За победу поборются брестский «Строитель», хоккейный клуб «Минск», «Динамо-Электросталь» и винницкая «ОКС-ШВСМ».

Международный турнир пройдет в два этапа. Состязания пройдут по схеме «каждый с каждым». Команда, набравшая наибольшее количество очков, станет обладателем Кубка Содружества.

Первый тур состоится в Бресте с 18 по 22 апреля на стадионе «Стоитель». Второй этап пройдет на площадке в столичном парке Горького с 5 по 7 мая.

Параллельно «Строитель» и «Минск» сосредоточатся на чемпионате Беларуси. На старте второго круга эти клубы делят между собой первое-второе места.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Первый этап Кубка пройдет в Бресте, второй – в столице на площадке в парке Горького

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