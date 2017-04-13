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Объем внешней торговли ЕАЭС вырос на 37%
14.04.2017 14:58 — Разное | Ежедневник
Назарбаев: «Особый оптимизм у нас должны вызвать данные статистики на начало 2017 года».
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По итогам двух месяцев, объем внешней торговли ЕАЭС вырос на 37%, взаимной торговли – на 38%. Назарбаев также проинформировал, что торговля Казахстана с ЕАЭС выросла на 56,5%, с Россией – на 50%, с Беларусью – на 50%, Кыргызстаном – на 41%, а с Арменией – в 3,5 раза.
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Назарбаев: «Особый оптимизм у нас должны вызвать данные статистики на начало 2017 года».
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