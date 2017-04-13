|
В Сеть попал второй трейлер "Взрывной блондинки" с Шарлиз Терон в главной роли
Компания Universal Pictures выпустила второй трейлер «Взрывной блондинки», где Шарлиз Терон играет шпиона-убийцу. В основу фильма лег комикс «Самый холодный город» Энтони Джонстона, сообщает
По сюжету, Лоррэйн Бротон, специальный агент британской разведки, отправляется в Берлин накануне падения Стены. В Германии Бротон должна найти двойных агентов и один очень важный документ.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Помимо Терон в фильме снялись Джеймс МакЭвой, Билл Скарсгард и София Бутелла. Режиссирует «Взрывную блондинку» Дэвид Литч («Джон Уик»).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Universal Pictures выпустила второй трейлер "Взрывной блондинки", где Шарлиз Терон играет шпиона-убийцу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии