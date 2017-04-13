Компания Universal Pictures выпустила второй трейлер «Взрывной блондинки», где Шарлиз Терон играет шпиона-убийцу. В основу фильма лег комикс «Самый холодный город» Энтони Джонстона, сообщает Meduza .





По сюжету, Лоррэйн Бротон, специальный агент британской разведки, отправляется в Берлин накануне падения Стены. В Германии Бротон должна найти двойных агентов и один очень важный документ.

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Помимо Терон в фильме снялись Джеймс МакЭвой, Билл Скарсгард и София Бутелла. Режиссирует «Взрывную блондинку» Дэвид Литч («Джон Уик»).

Премьера фильма состоится 28 июля 2017 года.