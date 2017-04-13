

С наступлением тепла отдых на природе в кругу друзей и близких гарантированно принесет положительные эмоции. Особенно запоминающейся такая вылазка станет, если в программе развлечений предусмотреть приготовление шашлыка. Перед искусно приготовленным мясом с огня устоять попросту невозможно! Известно несколько сотен способов приготовления мяса. Однако у каждого наверняка найдутся свои секреты приготовления вкусного угощения. Кроме того, заказать шашлык можно и у профессионалов.

Как выбрать мясо?





Мясо должно быть умеренно жирным, что делает готовое блюдо сочным. Если говорить о свинине, оптимальным выбором станет тазобедренная и лопаточная часть. Любители более жирного мяска будут довольны шеей. В целом, 90 % успеха зависит именно от выбора мяса для дальнейшего приготовления. Мясо должно иметь ровный розовый оттенок. Для шашлыка из говядины подойдет внутренняя часть задней ноги и вырезка с небольшим количеством жира.

Как быстро замариновать мясо?





Мяско должно находиться в маринаде не менее 2 часов, иначе оно не пропитается и не примет в себя пряный аромат. Для экспресс-маринада отлично подходит уксус, вино, соевый соус и кефир. Всегда можно купить готовые шашлык с любимым маринадом. Мясо размещают слоями и равномерно посыпают специями по вкусу. Отдельные слои часто предпочитают прокладывать кольцами салатного лука. Помимо тонкого вкуса, золотистый лучок аппетитно выглядит на шампурах. Не забудьте хорошенько помять мясо в маринаде руками, чтобы каждый кусочек получил свою долю специй.

Как готовить шашлык?





Главное правило приготовления – необходимо избегать открытого огня. Поэтому шампуры закладывают после полного прогорания дров или на разогретые угли. К слову, лучшим древесным сырьем для приготовления пищи единодушно называют ветки и бревна фруктовых деревьев. Вещества, выделяемые при сгорании дров яблок, абрикоса, черешни и других садовых деревьев, придают готовому блюду едва заметный аромат. Во время приготовления сбрызгивайте мясо водой или вином, чтобы шашлык получился сочней.

С чем есть шашлык?





Независимо от того, приготовили ли вы сами или заказали шашлык, возникает вопрос, с чем сочетается такое блюдо. Сытное блюдо так и просит к себе свежие овощи. Поэтому идеально дополняет блюдо с огня сочные овощи: помидоры, огурцы, редис и зелень. Правильным решением будут и овощи на гриле, которые отлично дополнят вкус готового блюда.

Где заказать вкусный шашлык?





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