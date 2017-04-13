|
Началась подготовка проекта социально-экономического развития на 2018 год
В Беларуси создана рабочая межведомственная группа, которая будет заниматься формированием проекта прогноза социально-экономического развития страны на будущий год.
Рабочую группу, созданную распоряжением премьер-министра Беларуси №132р, возглавил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский.
Рабочей группе поручено осуществлять координацию разработки проектов Министерством экономики, Министерством финансов, другими республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными правительству, облисполкомами и Минским горисполкомом, Национальным банком, Национальной академией наук Беларуси.
Минэкономики совместно с республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными правительству, облисполкомами и Минским горисполкомом, Национальным банком, Национальной академией наук Беларуси необходимо разработать проекты и внести их до 15 августа 2017 года на рассмотрение в Совмин Беларуси.
Минфину совместно с республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными правительству, облисполкомами и Минским горисполкомом, Национальным банком, Национальной академией наук Беларуси поручено разработать проект республиканского бюджета на 2018 год и внести его на рассмотрение в Совмин в сроки, устанавливаемые планом работы последнего.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси создана рабочая межведомственная группа, которая будет заниматься формированием проекта прогноза социально-экономического развития страны на будущий...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии