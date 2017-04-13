В Беларуси создана рабочая межведомственная группа, которая будет заниматься формированием проекта прогноза социально-экономического развития страны на будущий год.

Рабочую группу, созданную распоряжением премьер-министра Беларуси №132р, возглавил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский. Документом также определен план работы группы и сроки разработки указанных проектов.

Рабочей группе поручено осуществлять координацию разработки проектов Министерством экономики, Министерством финансов, другими республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными правительству, облисполкомами и Минским горисполкомом, Национальным банком, Национальной академией наук Беларуси.

Минэкономики совместно с республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными правительству, облисполкомами и Минским горисполкомом, Национальным банком, Национальной академией наук Беларуси необходимо разработать проекты и внести их до 15 августа 2017 года на рассмотрение в Совмин Беларуси.

Минфину совместно с республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными правительству, облисполкомами и Минским горисполкомом, Национальным банком, Национальной академией наук Беларуси поручено разработать проект республиканского бюджета на 2018 год и внести его на рассмотрение в Совмин в сроки, устанавливаемые планом работы последнего.