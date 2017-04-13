В канун Пасхи Sputnik подготовил лонгрид об истории спасения мозаик мастеров Серебряного века и о трагичной судьбе Свято-Александро-Невского храма, который стоял на Саксонской площади в Варшаве.

Этот храм строили и отделывали лучшие мастера России — проект был создан Леонтием Бенуа, художественными работами руководил Виктор Васнецов. И он был по-настоящему великолепен — тот подъем, который переживало русское искусство конца XIX — начала XX веков и огромный бюджет проекта (на строительство ушло более 2,3 тонн золота в эквиваленте), позволили создать жемчужину мирового уровня. Но, к сожалению, это оказался один из самых несчастливых православных храмов.

Во время его закладки святой праведный Иоанн Кронштадтский предсказал ему недолгую и трагичную судьбу. И его пророчество сбылось: храм строили 18 лет, а служил он всего три года… Когда в 1915 году Варшаву покинула русская губернская администрация — одним из первых постановлений польского Сейма стал документ о разрушении православных храмов, и в первую очередь — Александро-Невского собора.

О том, как спасали произведения искусства из этого храма и как уникальные мозаики художников Серебряного века оказались в Барановичах, читайте в лонгриде Sputnik, который будет опубликован в ближайшую субботу.