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Минчане о подорожании топлива: В неделю по копейке пока устраивает
За последние несколько недель автомобильное топливо в Беларуси подорожало на 4 копейки. Увеличение стоимости происходит поэтапно, раз в неделю по копейке. Съемочная группа TUT.BY расспросила автолюбителей об их отношении к происходящему.
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За последнее время автомобильное топливо в Беларуси подорожало на 4 копейки. Увеличение стоимости происходит поэтапно, раз в неделю по копейке. Съемочная группа...
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