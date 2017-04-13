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В праздничные дни упрощенные пункты пропуска на границе будут работать по новому графику
На границе с Литовской Республикой
Видзы (Твярячюс) — ежедневно круглосуточно.
Кемелишки (Приенай) — с 10.00 до 17.00 16 и 17 апреля;
Мольдевичи (Адутишкис) — с 08.00 до 20.00 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам;
Лынтупы (Папялякис) — с 08.00 до 20.00 по пятницам, субботам, воскресеньям, а также в понедельник 17 апреля.
Поречье (Латежерис) — с 08.00 до 18.00 ежедневно;
Петюлевцы (Ракай) — с 11.00 до 17.00 по пятницам, субботам и воскресеньям, а также 16, 25 апреля.
Геранены (Кракунай) — с 11.00 до 17.00 по субботам и воскресеньям, а также 16 и 25 апреля;
Дотишки (Эйшишкес) — с 09.00 до 19.00 ежедневно;
Пицкуны (Нарвилишкес) — с 12.00 до 17.00 16 и 25 апреля. Осуществляется пропуск граждан, следующих пешим порядком.
На границе с Латвийской Республикой
Гаврилино (Мейкшаны) — с 09.00 до 17.00 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30 апреля при наличии заявок;
Плюсы (Каплава) — с 09.00 до 19.00 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30 апреля.
На границе с Украиной
Дубок (Хрипск) — с 09.00 до 18.00 в периоды с 15 по 17 апреля, с 29 апреля по 2 мая, с 7 по 9 мая;
Отчино (Гута) — с 09.00 до 18.00 16, 17, 23, 24, 25 апреля, 1, 2, 7, 8, 9 мая;
Сушитница (Тур) — с 08.00 до 20.00 ежедневно.
Трушино (Вичевка) — с 08.00 до 20.00 ежедневно;
Ольманы (Переброды) — с 08.00 до 20.00 15, 16, 22, 23, 24, 25 апреля, 1, 7, 8, 9 мая.
Вне пунктов пропуска:
на направлении н.п. Вивнево (Республика Беларусь) — н.п. Дольск (Украина) с 09.00 до 18.00 16, 17 апреля;
на направлении Дзержинск (Республика Беларусь) — Познань (Украина) с 09.00 до 18.00 22, 23 апреля.
Глушкевичи (Будки-Каменские) — с 09.00 до 17.00 17 апреля, с 08.00 до 18.00 25 апреля;
Запесочье (Лучанки) — с 08.00 до 18.00 18, 19, 23, 25 апреля.
Поддобрянка (Добрянка) с 07.00 до 20.00 ежедневно;
Глыбоцкое (Ильмовка) с 07.00 до 20.00 ежедневно;
Андреевка (Деревины) с 07.00 до 20.00 ежедневно.
В пунктах упрощенного пропуска пересекать границу имеют права граждане, постоянно проживающие на приграничной территории. На данных погранпереходах осуществляется только пограничный контроль, потому разрешено перемещать товары (вещи) для личного пользования, предусмотренные перечнем.
Госграницу можно пересекать пешком, на велосипедах и личных легковых автомобилях. Для пересечения границы при себе необходимо иметь паспорт с визой сопредельного государства (в случае действия визового режима).
При следовании на автотранспорте необходимо предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства, а также договор страхования «Зеленая карта», заключенный со страховой организацией Беларуси.
Дополнительную информацию можно получить в ГПК РБ по телефону в Минске 8 (017) 216-26-12 (круглосуточно).
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Госпогранкомитет Беларуси сообщил, как будут работать пункты упрощенного пропуска на государственной границе Беларуси во время православной и католической...
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