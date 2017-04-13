Госпогранкомитет Беларуси сообщил , как будут работать пункты упрощенного пропуска на государственной границе Беларуси во время православной и католической Пасхи и Радуницы. В графике указано белорусское время.



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

На границе с Литовской Республикой

Полоцкий пограничный отряд:

Видзы (Твярячюс) — ежедневно круглосуточно.

Сморгонская пограничная группа:

Кемелишки (Приенай) — с 10.00 до 17.00 16 и 17 апреля;

Мольдевичи (Адутишкис) — с 08.00 до 20.00 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам;

Лынтупы (Папялякис) — с 08.00 до 20.00 по пятницам, субботам, воскресеньям, а также в понедельник 17 апреля.

Гродненская пограничная группа:

Поречье (Латежерис) — с 08.00 до 18.00 ежедневно;

Петюлевцы (Ракай) — с 11.00 до 17.00 по пятницам, субботам и воскресеньям, а также 16, 25 апреля.

Лидский пограничный отряд:

Геранены (Кракунай) — с 11.00 до 17.00 по субботам и воскресеньям, а также 16 и 25 апреля;

Дотишки (Эйшишкес) — с 09.00 до 19.00 ежедневно;

Пицкуны (Нарвилишкес) — с 12.00 до 17.00 16 и 25 апреля. Осуществляется пропуск граждан, следующих пешим порядком.

На границе с Латвийской Республикой

Полоцкий пограничный отряд:

Гаврилино (Мейкшаны) — с 09.00 до 17.00 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30 апреля при наличии заявок;

Плюсы (Каплава) — с 09.00 до 19.00 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 29, 30 апреля.

На границе с Украиной

Брестская пограничная группа:

Дубок (Хрипск) — с 09.00 до 18.00 в периоды с 15 по 17 апреля, с 29 апреля по 2 мая, с 7 по 9 мая;

Отчино (Гута) — с 09.00 до 18.00 16, 17, 23, 24, 25 апреля, 1, 2, 7, 8, 9 мая;

Сушитница (Тур) — с 08.00 до 20.00 ежедневно.

Пинский пограничный отряд:

Трушино (Вичевка) — с 08.00 до 20.00 ежедневно;

Ольманы (Переброды) — с 08.00 до 20.00 15, 16, 22, 23, 24, 25 апреля, 1, 7, 8, 9 мая.

Вне пунктов пропуска:

на направлении н.п. Вивнево (Республика Беларусь) — н.п. Дольск (Украина) с 09.00 до 18.00 16, 17 апреля;

на направлении Дзержинск (Республика Беларусь) — Познань (Украина) с 09.00 до 18.00 22, 23 апреля.

Мозырский пограничный отряд:

Глушкевичи (Будки-Каменские) — с 09.00 до 17.00 17 апреля, с 08.00 до 18.00 25 апреля;

Запесочье (Лучанки) — с 08.00 до 18.00 18, 19, 23, 25 апреля.

Гомельская пограничная группа:

Поддобрянка (Добрянка) с 07.00 до 20.00 ежедневно;

Глыбоцкое (Ильмовка) с 07.00 до 20.00 ежедневно;

Андреевка (Деревины) с 07.00 до 20.00 ежедневно.

В пунктах упрощенного пропуска пересекать границу имеют права граждане, постоянно проживающие на приграничной территории. На данных погранпереходах осуществляется только пограничный контроль, потому разрешено перемещать товары (вещи) для личного пользования, предусмотренные перечнем.

Госграницу можно пересекать пешком, на велосипедах и личных легковых автомобилях. Для пересечения границы при себе необходимо иметь паспорт с визой сопредельного государства (в случае действия визового режима).

При следовании на автотранспорте необходимо предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства, а также договор страхования «Зеленая карта», заключенный со страховой организацией Беларуси.

Дополнительную информацию можно получить в ГПК РБ по телефону в Минске 8 (017) 216-26-12 (круглосуточно).