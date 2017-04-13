В марте сравнимая с Беларусью по численности населения Чехия снова, третий месяц подряд, показала сильнейший рост валютных резервов: за первые 3 месяца 2017-го ЗВР Чехии выросли на $45 млрд, когда как все ЗВР Беларуси сейчас - чуть более $5 млрд, а выплата России $726 млн долга за газ стала для Беларуси настоящей проблемой, которая разрешилась, по-видимому, только после получения кредита от России же в размере $1 млрд.

Такой рост ЗВР Чехии в последнее время произошел благодаря огромным интервенциям Центробанка Чехии в покупку валюты в целях удержания национальной валюты от излишнего укрепления после перехода от управляемого курса, который был до этого, к плавающему. Все это говорит о пике экономического развития Чехии.

Сильно выросли в марте и ЗВР Хорватии. Да и весь восточноевропейский регион ЕС в целом сейчас находится на подъеме - если судить по динамике валютных запасов стран: в конце 2016-го был достигнут исторический максимум ЗВР Польши, немного раньше в 2016-м Болгарией. Правда, они чуть снизили их объем в последующем, но в марте снова нарастили, приблизившись к максимуму.

Единственная восточноевропейская страна ЕС с плохой многолетней динамикой – Венгрия: ЗВР там падали с середины 2014-го, хотя в 2009-11 гг. она была лидером по ЗВР на душу населения. Но одновременно там сокращался внешний долг - самый большой в регионе.

В Украине в марте ЗВР снизились на самую большую сумму за 12 месяцев, после полугода «топтания на месте». Падение показателя стало одним из наибольших в СНГ по абсолютному значению (больше только в Казахстане), а относительное, в процентах – наибольшим среди всех стран СНГ и Восточной Европы. Но в начале апреля Украина получила кредитный транш от МВФ в размере $1 млрд, что позволит через месяц, в апрельском обзоре, показать хороший прирост. Кроме того, общий объем кредита от МВФ, который Украина может получить в 2017 году - до $5,4 млрд. После этого украинские золотовалютные резервы превысят $20 млрд, достигнув размеров конца 2013-го, до Майдана, и в подушевом измерении они станут больше белорусских.

С 2013-го года, последнего спокойного года в регионе, после которого произошли наиболее значимые геополитические и финансово-экономические изменения (ситуация в Украине и вокруг нее, западные санкции против России и ее ответные контрсанкции, общее охлаждение взаимоотношений и экономических взаимодействий России и восточноевропейского региона, сильноее укрепление глобальное доллара и резкое падение цен на нефть), сильно повлиявшие на страны СНГ и Восточной Европы в финансово-экономической сфере, в том числе на их валютные резервы, только 4 страны прирастили свои ЗВР - это уже упомянутые Чехия, Польша и Болгария (и это при том, что евро за это время девальвировал к доллару на 22,5%, что важно для долларового эквивалента ЗВР стран Восточной Европы), а в марте к этой тройке присоединилась Грузия: ее ЗВР незначительно, но превысили величину конца 2013-го

А наибольшие относительные, в процентах, потери ЗВР за этот период произошли у Венгрии, хотя здесь нет отношения к указанным выше глобальным и региональным финансово-экономическим изменениям. Зато непосредственные они есть у Украины, ЗВР которой с 2013-го года упали из стран СНГ больше других. Хотя в Беларуси динамика ЗВР за этот период (3 года и 3 месяца) не намного лучше: процент падения чуть меньше украинского.

Абсолютные и относительные размеры ЗВР стран СНГ и Восточной Европы на конец марта 2017-го

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные активы, имеющиеся в распоряжении Центрального Банка или Правительства.

Кроме того, в нефтегазовых странах часть валютных запасов размещена в специальных фондах. В Азербайджане - это ГНФАР (Государственный Нефтяной Фонд Азербайджанской Республики), в Казахстане - Национальный Фонд, в России - Резервный Фонд и Фонд Национального Благосостояния. Доля этих фондов в государственных золотовалютных резервах следующая: в России – 22,5%, в Казахстане – 67,6%, в Азербайджане – 88,5% (все - на конец марта 2017-го).

По абсолютной величине самыми большими, из данного списка стран, золотовалютными резервами обладает Россия - соответствуя размерам экономики и благодаря огромным запасам нефтегазового и другого сырья. На 2-е место (и на 1-е в Восточной Европе) в прошлом месяце впервые вышла Чехия, отодвинув Польшу на ступень ниже (а в отчетном месяце отрыв даже вырос). Хотя еще в декабре 2016-го Чехия была 4-й (3-м тогда был Казахстан, сейчас он – 4-й).

Чехия - лидер по объему валютных резервов на душу населения среди стран СНГ и Восточной Европы с августа 2015-го. В дальнейшем ее отрыв только увеличивался, а после эпичного январско-мартовского прироста она в этом рейтинге стала окончательно недосягаемой.

В марте на 3-е место рейтинга подушевых ЗВР впервые с 2010-го поднялась Хорватия. А Азербайджан, будучи некогда 2-м (в 2015-м), опустился на 4-е.

Сравнительная динамика ЗВР стран СНГ и Восточной Европы

На графике представленая сравнительная динамика ЗВР стран СНГ и Восточной Европы исходя из показателя ЗВР на душу населения.

Lg-формат дает возможность увидеть относительные изменения ЗВР.

Изменение ЗВР стран СНГ и Восточной Европы за март

В номинальном выражении рост ЗВР в долларах в марте показан 11-ю странами из 17-и. Наибольший же абсолютный прирост 3-й месяц подряд показывает Чехия: на это раз на максимальные за все время $19,2 млрд, больше январского и февральского. За 3 первых месяца 2017-го Чехия повысила ЗВР на $45,4 млрд. Для сравнения, размер всех ЗВР Беларуси, сравнимой с Чехией по численности населения – чуть более $5 млрд.

В СНГ наибольший абсолютный прирост, тоже 3-й раз подряд - в России, а наибольшее падение – в Казахстане. В ЕС больше всего снизились ЗВР в Венгрии – в который раз.

Наибольший относительный прирост, в процентах, показан в марте, конечно же, Чехией, но и в Хорватии он был не намного меньшим. Из стран б.СССР больше других, в процентах, выросли в марте ЗВР Грузии, а в СНГ – Молдовы.

Наибольшее же относительное падение ЗВР в марте отмечено в Украине, впервые с 2014-го года, а из стран ЕС – в Венгрии.

В марте евро вырос к доллару на 0,9 %, что оказало небольшое положительное (повышающее) влияние на $-эквивалент €-части ЗВР: для обеспечения прироста ЗВР в долларах в марте потребовался чуть меньший прирост в евро.

Показатель ЗВР на душу населения в марте максимально увеличился, понятно, в Чехии, а упал - в Венгрии, в очередной раз. В СНГ наибольший подушевой прирост ЗВР - в Азербайджане, где, наконец, пошел рост стратегических (ЗВР ЦБА + ГНФАР) валютных резервов после сильного многомесячного сокращения в период падения цен на нефть.

Изменение ЗВР стран СНГ и Восточной Европы за год

Прирост $-эквивалента ЗВР за год (за последние 12 месяцев, с конца марта 2016-го по конец марта 2017-го) отмечен в 14-ти странах, а падение – только в 3-х.

Наибольший абсолютный прирост показан Чехией, Польшей и Россией – крупнейшими экономиками региона.

В процентах наибольший относительный прирост за год - в Чехии, а из стран СНГ - в Молдове. Максимальное же снижение за год среди всех стран региона СНГ и Восточной Европы - в Венгрии, причем даже в €-эквиваленте (процент падения ЗВР в долларах больше процента ослабления евро к доллару).

Из СНГ единственная страна, где сократились валютные резервы за год – Казахстан, и то совсем незначительно.

Показатель ЗВР на душу населения за год больше других вырос у Чехии: на каждого жителя этой страны ЗВР увеличились на $5445, что на порядок больше всех имеющихся сегодня ЗВР Беларуси на душу населения. Из стран СНГ наибольший абсолютный подушевой прирост ЗВР последние 12 месяцев - в Молдове (на $145). А больше, чем где-либо, потерял за год валютных резервов гражданин Венгрии (мінус $525).

Изменение ЗВР стран СНГ и Восточной Европы с конца 2013-го года

2013-й - последний «спокойный» год в регионе. В 2014-м начали, а в следующих годах продолжили развиваться события, в результате которых произошли существенные геополитические, экономические и финансовые изменения глобального характера, такие как сильнейшее удешевление нефти и укрепление доллара (рост его курса ко всем резервным мировым валютам), которые не могли не отразиться на динамике золотовалютных резервов.

Удешевление нефти и ослабление €-евро негативно сказались на динамике ЗВР в долларовом исчислении: снижение ЗВР в $-эквиваленте за это время (с конца 2013-го, за 39 месяцев) произошло в большинстве стран, рост - только в 3-х странах Восточной ЕС (больше всего – в Чехии, а еще в Польше и Болгарии), а также незначительно – в Грузии.

Все страны СНГ снизили свои ЗВР. Больше других в абсолютной величине, естественно, Россия – на $112 млрд. В Венгрии потери ЗВР в $-эквиваленте за это время – наибольшие среди восточноевропейских стран ЕС – более $20 млрд.

Наиболее экономически, финансово и физически пострадавшая в период после 2013-го года страна – Украина (лишилась части территории, подверглась оккупации части промышленно-энергетического региона и попавшая на фоне всего этого в сильнейший валютно-финансовый кризис, массовый вывод денег (в том числе иностранной валюты) из банковской системы), на данный момент и является страной с самой большой относительной потерей ЗВР за это время (в % к объему на конец 2013-го) в СНГ.

Из стран б.СССР события после 2013-го года меньше всего оказали влияние на ЗВР Грузии.

Больше же всех в общем регионе СНГ и Восточной Европы снизились за эти 3 года и 3 месяца ЗВР в Венгрии (на 43,9%), на $-эквивалент которых, кроме экономических факторов, повлиял и фактор девальвации евро к доллару на 22,5%, как и в остальных странах Восточной Европы.

Но ослабленный евро не помешал, тем не менее, нарастить свои ЗВР в долларах Чехии, Болгарии, Польше. Поледняя, кроме прочего, должна была бы пострадать и от российских антисанкций – отказа от закупки польской агропродукции (яблок и проч.), однако ВВП Польши растет.

Именно в Украине ЗВР падали значительно глубже, чем где-либо в СНГ и Восточной Европе в период после 2013-го: на рубеже 14-го и 15-го там была преддефолтная ситуация. И только благодаря пролонгации выплат по внешним долгам (перенос в 2019-й), реструктуризации внутренних валютных обязательств и прямой финансовой помощи Украина «отошла от пропасти» и начала постепенное восстановление валютных резервов.

ЗВР России были на нижней отметке в 2015-м, когда приходилось обслуживать внешние обязательства при санкционном ограничении притока западного капитала, затем также пошли в медленный прирост, но обвалились в IV квартал 2016-го. ЗВР Беларуси упали до минимума последних лет в начале 2016-го, после чего очень медленно прирастают внутренним и внешним заимствованием.

И вот теперь, итоговые, на данный момент, потери ЗВР Беларуси, России и Украины за весь этот период нестабильности оказались примерно одинаковыми – в процентах к своим объемам до начала этого периода, конца 2013-го.

Из расчета на душу населения наибольшие потери валютных запасов понесли азербайджанцы и россияне – из СНГ (из-за падения цен на нефть), но венгры – еще больше. Подушевые потери ЗВР в Украине, самой пострадавшей стране в 2014-16 гг. (где до сих пор идут вооруженные столкновения и остается понятное недоверие к банковско-финансовой системе, неуверенность в их устойчивости, надежности и безопасности)- одни из наименьших, что объясняется изначально малым их подушевым значением.

Исторически максимальные ЗВР стран СНГ и Восточной Европы

Размер валютных запасов является индикатором финансово-экономического состояния государства, их эффективности и развитости. Низкие валютные запасы = слабые экономика и финансовый сектор. Максимум же ЗВР говорит, как правило, о финансово-экономическом пике.

Исторически рекордные ЗВР Беларуси зафиксированы 4,5 года назад, в конце июня 2012-го в размере $8,330 млрд: тогда они сформировались благодаря продаже газотранспортной системы Беларуси Газпрому, и возвращению валюты в банки в восстановительный период после валютно-финансового кризиса 2011-го года.

Самый «древний» максимум - у России: он был 8,5 лет назад, в 2008-м году перед мировым экономическим кризисом. В Украине два пика ЗВР - также в 2008-м перед кризисом и в 2011-м (в апреле 2011-го - исторический максимум).

В 2014-м году накоплены максимальные объемы ЗВР Азербайджаном, Казахстаном и Македонией. В большинстве стран пик ЗВР в долларовом эквиваленте приходился на 2011-13 гг (евро тогда был дороже, чем сегодня, что важно для ЗВР восточноевропейских стран ЕС).

В 2016-м максимумы были показаны Болгарией и Польшей, в 2017-м – Чехией (обновлен в марте).

Рекордные за все время среди всех стран СНГ и Восточной Европы подушевые ЗВР еще недавно были у Казахстана, а еще раньше – у Венгрии. Но, начиная с декабря 2015-го, лидером в этом рейтинге стала Чехия, «отрыв» которой впоследствии только увеличивался, а после январско-мартовского прироста ее подушевые ЗВР стали окончательно недосягаемыми.

Насколько близки сегодняшние ЗВР к исторически максимальным

В абсолютном выражении сегодняшние ЗВР Беларуси меньше рекордных на $3,31 млрд (потери за 57 месяцев). У России сейчас ЗВР меньше их исторически максимального значения на $199 млрд. Из стран ЕС наибольшие потери у Венгрии - $28,1 млрд, что очень много для небольшой страны (население 9,8 млн чел.).

Но в процентах больше, чем у других, ЗВР сейчас ниже их исторического максимума - в Украине, более чем на 60%, причем сокращение там длилось еще с середины 2011-го. В 2014-м на фоне известных событий снижение ЗВР ускорилось: из банковской системы резко усилился процесс вывода валютных депозитов.

У Беларуси здесь 3-й с конца результат: в сравнении с пиковым значением, ЗВР сейчас меньше на 39,8%. Наибольшие из восточноевропейских стран ЕС потери ЗВР - у Венгрии, наполовину.

Лишь у Чехии ЗВР сейчас находятся на историческом пике. Очень близки к максимуму также ЗВР Болгарии и Польши. Из стран б.СССР наиболее ближе других к максимуму международные резервы Грузии.

В подушевом выражении наиболее далеки от максимума сейчас ЗВР Венгрии, а из стран СНГ – Азербайджана и России.