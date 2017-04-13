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"Самый чистый и искренний звук". Счастливая мама Виктория Азаренко радуется детскому смеху
Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко поделилась в
«Мой маленький Лео (Симба). Самый чистый и искренний звук во всем мире — его смех!» — написала Виктория Азаренко, сопроводив запись хештегами #
На прошлой неделе Виктория Азаренко
Находящаяся в декретном отпуске Виктория Азаренко не выступает с мая 2016 года. В обновленном 10 апреля рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска занимает 316-е место. Причина резкого падения — сгорание сразу 1000 очков за победу в прошлогоднем турнире в Майами.
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Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко поделилась в соцсетях трогательным видео, где предстает в роли счастливой мамы и радуется детскому смеху сына Лео,...
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