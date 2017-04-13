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"Самый чистый и искренний звук". Счастливая мама Виктория Азаренко радуется детскому смеху

14.04.2017 16:28 — Разное | Tut.by  
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Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко поделилась в соцсетях трогательным видео, где предстает в роли счастливой мамы и радуется детскому смеху сына Лео, которого она родила в декабре 2016 года.

«Мой маленький Лео (Симба). Самый чистый и искренний звук во всем мире — его смех!» — написала Виктория Азаренко, сопроводив запись хештегами #люблюсвоегомальчика и #КорольЛео.


Фото: vk.com/azarenka_vika

На прошлой неделе Виктория Азаренко объявила о возвращении в WTA-тур на турнире категории «Премьер» Bank of the West Classiс в Стэнфорде, который пройдет с 31 июля по 6 августа. Виктория Азаренко, побеждавшая на турнире в Стэнфорде в 2010 году, получила уайлд-кард от организаторов соревнований.

Находящаяся в декретном отпуске Виктория Азаренко не выступает с мая 2016 года. В обновленном 10 апреля рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) белоруска занимает 316-е место. Причина резкого падения — сгорание сразу 1000 очков за победу в прошлогоднем турнире в Майами.

 
 
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Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко поделилась в соцсетях трогательным видео, где предстает в роли счастливой мамы и радуется детскому смеху сына Лео,...

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