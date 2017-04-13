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Семинар по предотвращению эксплуатации трудовых мигрантов пройдет в Минске

14.04.2017 16:53 — Разное | Ежедневник  
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Будут обсуждаться вопросы управления внешней трудовой миграцией в Беларуси и регулирования процессов, связанных с привлечением иностранной рабочей силы.

Как сообщает пресс-служба МВД, 17-18 апреля в Минске пройдет международный семинар «Предотвращение эксплуатации трудовых мигрантов третьей стороной».

В мероприятии примут участие эксперты из Испании, Латвии, Польши, Румынии и юридической службы Совета ЕС. Белорусскую сторону представят депутаты Палаты представителей Национального собрания, сотрудники милицейского и дипломатического ведомств, Министерства труда и социальной защиты, Национального центра законодательства и правовых исследований. На форум приглашены специалисты Представительства Международной организации по миграции и Международного общественного объединения «La Strada Беларусь».

Семинар организован при поддержке Инструмента технического содействия и информационного обмена Европейской комиссии TAIEX.

По словам начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна, на повестку вынесены вопросы управления внешней трудовой миграцией в Беларуси и регулирования процессов, связанных с привлечением иностранной рабочей силы. Кроме того, речь пойдет о стандартах по контролю деятельности работодателей в Европе и возможности их применения в белорусских реалиях. В рамках изучения опыта иностранных коллег планируется обсудить практические аспекты проведения проверок нанимателей и трудящихся-мигрантов, не имеющих разрешений на постоянное проживание в ЕС. Особое внимание будет уделено детальному рассмотрению контрмер на попытки ввоза иностранной рабочей силы с целью трудоустройства на территории Евросоюза, а также вывоза граждан ЕС для работы на условиях, нарушающих положения европейского трудового законодательства.

 
Теги: Минск
 
 
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Будут обсуждаться вопросы управления внешней трудовой миграцией в Беларуси и регулирования процессов, связанных с привлечением иностранной рабочей силы.

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